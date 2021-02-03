Королівська зима: Кейт Міддлтон показала, як виглядати бездоганно в теплих речах (фото)

В умінні поєднувати теплі речі герцогині Кетрін немає рівних.

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон завжди відрізнялася вишуканим стилем в одязі та вмінням поєднувати речі. Зима — той час, коли створення затишного і водночас модного образу для багатьох стає проблемою. Однак дружина принца Вільяма вкотре показала, як можна поєднувати теплі багатошарові речі й водночас виглядати надзвичайно. HELLO визначив найбільш пам'ятні образи герцогині.

Кейт давно є великою прихильницею дизайнера Александра Макквіна, з'являючись в одязі бренду на багатьох значних заходах. Не виняток — і зимовий гардероб герцогині. Так, у 2019 році вона вибрала синьо-зелене пальто в клітинку від Alexander McQueen, щоб відкрити Музей Вікторії та Альберта Данді в Шотландії. Образ вона доповнила чорними панчохами, чорними замшевими туфлями-човниками та зеленою мікросумочкою.

[ + – ] Кейт Міддлтон у пальто від Alexander McQueen Фото: Getty Images

Один із найбільш пам'ятних образів Кейт Міддлтон продемонструвала під час старту королівського турне Ірландією. У міжнародному аеропорту Дубліна вона з'явилася в зеленій сукні Alessandra Rich із високим вирізом, талією з басками та ніжним чорним візерунком у вигляді завитків, а доповнило ансамбль смарагдове пальто Catherine Walker, туфлі на підборах та яскраво-зелений замшевий клатч від одного з її улюблених брендів.

[ + – ] Герцогиня Кембриджська в пальто від Catherine Walker Фото: Getty Images

У 2017 році дружина спадкоємця британського престолу одягла яскраве червоне напівпальто від Philosophy di Lorenzo Serafini в мілітарі-стилі, щоб відвідати RAF Wittering. Свій образ вона доповнила чорною водолазкою, такого ж кольору джинсами-скінні, чорними рукавичками і чоботами до коліна.

[ + – ] Дружина принца Вільяма з'явилася на публіці в червоному напівпальті від Philosophy di Lorenzo Serafini Фото: Getty Images

На церемонії до Дня пам'яті жертв Голокосту в Лондоні Кейт Міддлтон з'явилася в сіро-чорній сукні-пальто від Catherine Walker. До нього вона підібрала чорні панчохи, замшеві туфлі-човники та невеликий клатч чорного кольору.

[ + – ] На Кейт — наряд від Catherine Walker Фото: Getty Images

У грудні минулого року герцог і герцогиня Кембриджські відвідали Кардіффський замок у рамках свого робочого візиту Великобританією. Для візиту Кейт обрала плісовану картату спідницю Emilia Wickstead, яку вона вперше одягла в 2019 році на різдвяну вечірку в Кенсингтонському палаці з принцом Вільямом. До образу вона додала чорний джемпер із круглим вирізом, черевики Ralph Lauren на підборах та яскраве червоне пальто Alexander McQueen.

[ + – ] І знову улюблене пальто від Alexander McQueen Фото: Getty Images

Нагадаємо, герцогиня Кембриджська розповіла, що освоїла на карантині нову професію.