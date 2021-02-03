Королівська зима: Кейт Міддлтон показала, як виглядати бездоганно в теплих речах (фото)
В умінні поєднувати теплі речі герцогині Кетрін немає рівних.
Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон завжди відрізнялася вишуканим стилем в одязі та вмінням поєднувати речі. Зима — той час, коли створення затишного і водночас модного образу для багатьох стає проблемою. Однак дружина принца Вільяма вкотре показала, як можна поєднувати теплі багатошарові речі й водночас виглядати надзвичайно. HELLO визначив найбільш пам'ятні образи герцогині.
Кейт давно є великою прихильницею дизайнера Александра Макквіна, з'являючись в одязі бренду на багатьох значних заходах. Не виняток — і зимовий гардероб герцогині. Так, у 2019 році вона вибрала синьо-зелене пальто в клітинку від Alexander McQueen, щоб відкрити Музей Вікторії та Альберта Данді в Шотландії. Образ вона доповнила чорними панчохами, чорними замшевими туфлями-човниками та зеленою мікросумочкою.
Один із найбільш пам'ятних образів Кейт Міддлтон продемонструвала під час старту королівського турне Ірландією. У міжнародному аеропорту Дубліна вона з'явилася в зеленій сукні Alessandra Rich із високим вирізом, талією з басками та ніжним чорним візерунком у вигляді завитків, а доповнило ансамбль смарагдове пальто Catherine Walker, туфлі на підборах та яскраво-зелений замшевий клатч від одного з її улюблених брендів.
У 2017 році дружина спадкоємця британського престолу одягла яскраве червоне напівпальто від Philosophy di Lorenzo Serafini в мілітарі-стилі, щоб відвідати RAF Wittering. Свій образ вона доповнила чорною водолазкою, такого ж кольору джинсами-скінні, чорними рукавичками і чоботами до коліна.
На церемонії до Дня пам'яті жертв Голокосту в Лондоні Кейт Міддлтон з'явилася в сіро-чорній сукні-пальто від Catherine Walker. До нього вона підібрала чорні панчохи, замшеві туфлі-човники та невеликий клатч чорного кольору.
У грудні минулого року герцог і герцогиня Кембриджські відвідали Кардіффський замок у рамках свого робочого візиту Великобританією. Для візиту Кейт обрала плісовану картату спідницю Emilia Wickstead, яку вона вперше одягла в 2019 році на різдвяну вечірку в Кенсингтонському палаці з принцом Вільямом. До образу вона додала чорний джемпер із круглим вирізом, черевики Ralph Lauren на підборах та яскраве червоне пальто Alexander McQueen.
Нагадаємо, герцогиня Кембриджська розповіла, що освоїла на карантині нову професію.