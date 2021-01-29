Кейт Миддлтон на карантине освоила новую специальность (видео)

Джордж, Шарлота и Луи остались не в восторге от новых навыков их матери.

39-летняя герцогиня Кембриджская призналась, что в карантине из-за пандемии коронавируса времени даром не теряла и освоила новую профессию. Об этом она рассказала во время видеочата с другими родителями, видео которого опубликовано на странице герцогов в Instagram.

Темой беседы стали проблемы, с которыми столкнулись родители во время уже третьего карантина в Великобритании, а также обсуждалось, насколько важно уделять первоочередное внимание психическому благополучию старших, поскольку оно напрямую связано с психическим здоровьем их детей.

Кейт рассказала, что в период локдауна научилась новому делу.

"У нас есть повседневные родительские обязанности. Но, я думаю, во время изоляции мы должны были взять на себя дополнительные роли, которые помогли бы нам в нашей жизни. Во время локдауна я стала парикмахером, к большому ужасу моих детей", – поведала герцогиня. Она со смехом заметила, что семилетнему Джорджу, пятилетней Шарлотте и двухлетнему Луи эксперименты мамы с их волосами по душе не пришлись.

Миддлтон довелось попробовать себя и в роли учителя. Она отметила, что из всех предметов самой сложной для нее является математика, знание которой она оценила на пять по 10-бальной шкале.

Она призналась, что самой главной ее поддержкой все это время был супруг, принц Уильям.

[ + – ]

Поскольку обучение Джорджа и Шарлотты продолжается на дому, их прабабушка, королева Елизавета II, предоставила внуку Уильяму и его жене место для работы в в своей королевской резиденции в Сандрингеме. Она находится в нескольких километрах от загородного особняка герцогов Кембриджских в пары Анмер-Холле. Сама королева и ее супруг Филипп сейчас живут в Виндзорском замке.

Ранее Кейт Миддлтон вместе с мужем виртуально поприсутствовали на празднике Шотландии Burns Night в честь дня рождения известного поэта Роберта Бернса и поздравили сотрудников медицинских учреждений.

Также герцогиня пообщалась по видеосвязи с пятью медсестрами из университетских больниц Укорвикшира и Ковентри.