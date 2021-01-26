Кейт Миддлтон и принц Уильям виртуально посетили праздник Шотландии (видео)

Своим нарядом герцогиня подчеркнула уважение к шотландцам.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям стали участниками национального праздника Шотландии Burns Night в честь дня рождения известного поэта Роберта Бернса. Правда, присутствовали они виртуально из-за пандемии коронавируса, а соответствующее видео появилось на странице герцогов в Instagram.

Кейт и Уильям объединились с благотворительными организациями NHS Charities Together и Tayside Health Fund, чтобы обеспечить медиков, лечащих пациентов, больных коронавирусом, в больнице Ninewells в Данди (Шотландия), праздничным обедом состоящем из национального шотландского блюда из бараньих потрохов под названием хаггис с картофельным пюре и репой.

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Они записали видеообращение из королевской резиденции в Норфолке. Герцоги поблагодарили медиков за их работу в период пандемии и не могли не отметить, как коронавирус повлиял на празднование.

"К сожалению, в этом году все немного по-другому. И для многих из вас, работающих на передовой, сегодняшний вечер будет совсем другим, нежели это было прежде, поскольку вы неустанно трудитесь во время этой пандемии, чтобы защитить наиболее уязвимых людей в нашем обществе", – отметили герцоги, а свою речь завершили шотландским тостом slainte mhath, который переводится как "будем здоровы".

Герцогиня отдала дань уважения Шотландии, нарядившись для записи обращения в красное платье в традиционную для этой страны клетку. Впервые Кейт появлялась в этом платье на рождественском обеде королевы Елизаветы II в 2019 году.

Несколько дней назад Кейт пообщалась по видеосвязи с пятью медсестрами из университетских больниц Укорвикшира и Ковентри. Для «встречи» она выбрала белую рубашку и темный пиджак. Волосы герцогини были уложены на плечах легкими волнами, а на лице – едва заметен макияж. Кейт оттенила глаза и чуть подкрасила губы.

Напомним, герцоги Кембриджские на протяжении всего прошлого года активно поддерживали медработников, которые столкнулись с психологическими проблемами в результате пандемии, а также особое внимание уделили супруги проблеме психического здоровья людей, осуществляющих уход за больными.