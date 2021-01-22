Кейт Миддлтон променяла яркие платья на пиджак с рубашкой (видео)

Герцогиня отдала предпочтение более офисному стилю, а не привычным ярким платьям с принтом.

39-летняя герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон пообщалась по видеосвязи с пятью медсестрами из университетских больниц Укорвикшира и Ковентри, а видео виртуальной встречи опубликовала на своей странице в Twitter.

Жена принца Уильяма поблагодарила их за самоотверженную работу в период пандемии коронавируса.

"Мы снова и снова слышим об удивительных вещах, которые делают медсестры по всей стране. Это не то, чему учат. Это то, что исходит из ваших сердец, и я думаю, что добрые поступки по отношению к пациентам, за которыми вы ухаживаете, очень важны сейчас", – подчеркнула она.

Внимание пользователей обратили на себя не только слова представительницы королевского дома, но и ее внешний вид. Кейт, которая даже в видеочатах чаще всего появлялась в ярких платьях с принтом, в этот раз предстала в более деловом виде.

Она выбрала белую рубашку и темный пиджак. Волосы герцогини были уложены на плечах легкими волнами, а на лице – едва заметен макияж. Кейт оттенила глаза и чуть подкрасила губы. В целом, на видео она выглядит очень посвежевшей.

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Во время видеочата герцогиня находилась в королевской резиденции в Сандрингеме, которая располагается недалеко от дома семьи принца Уильяма в Анмер—Холле. У нее за спиной можно увидеть семейные фото.

Кейт вместе с мужем на протяжении всего прошлого года активно поддерживали медработников, которые столкнулись с психологическими проблемами в результате пандемии, а также особое внимание уделили супруги проблеме психического здоровья людей, осуществляющих уход за больными

Кроме того, Кейт Миддлтон является покровительницей инициативы Nursing Now, которая направлена на повышение престижа профессии медсестры во всем мире.

Напомним, кольцо из 18-каратного золота с 14-ю бриллиантами, расположенными вокруг крупного цейлонского сапфира овальной формы, которое ранее принадлежало принцессе Диане, а теперь Кейт Миддлтон, герцогине Кембриджской, стало самым популярным в мире обручальным кольцом.