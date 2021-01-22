Кейт Міддлтон проміняла яскраві сукні на піджак із сорочкою (відео)

Герцогиня віддала перевагу більш офісному стилю, а не звичним яскравим сукням із принтом.

39-річна герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон поспілкувалася по відеозвʼязку з пʼятьма медсестрами з університетських лікарень Ворикшира і Ковентрі, а відео віртуальної зустрічі опублікувала на своїй сторінці в Twitter.

Дружина принца Вільяма подякувала їм за самовіддану працю в період пандемії коронавірусу.

"Ми знову й знову чуємо про дивні речі, які роблять медсестри по всій країні. Це не те, чого навчають. Це те, що виходить з ваших сердець, і я думаю, що добрі вчинки для пацієнтів, за якими ви доглядаєте, дуже важливі зараз", — підкреслила вона.

Увагу користувачів звернули на себе не тільки слова представниці королівського дому, але й її зовнішній вигляд. Кейт, яка навіть у відеочатах зазвичай зʼявлялася в яскравих сукнях із принтом, цього разу постала в більш діловому вигляді.

Вона обрала білу сорочку і темний піджак. Волосся герцогині було укладені на плечах легкими хвилями, а на обличчі — ледь помітний макіяж. Кейт відтінила очі і трохи підмалювала губи. Зрештою, на відео вона виглядає дуже відпочилою.

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Під час відеочату герцогиня перебувала в королівській резиденції в Сандрінгемі, яка розташовується недалеко від будинку сімʼї принца Вільяма в Анмер-Холі. У неї за спиною можна побачити сімейні фото.

Кейт разом із чоловіком протягом усього минулого року активно підтримували медпрацівників, які зіткнулися з психологічними проблемами унаслідок пандемії, а також особливу увагу подружжя приділило проблемам психічного здоровʼя людей, які доглядають за хворими

Крім того, Кейт Міддлтон є покровителькою ініціативи Nursing Now, яка спрямована на підвищення престижу професії медсестри в усьому світі.

Нагадаємо, обручка з 18-каратного золота з 14-ма діамантами, розташованими навколо великого цейлонського сапфіру овальної форми, яке раніше належало принцесі Діані, а тепер Кейт Міддлтон, герцогині Кембриджської, стало найпопулярнішою в світі.