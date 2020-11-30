Сапфировое кольцо Кейт Миддлтон стало самым популярным в мире обручальным кольцом (фото)

На втором месте оказалось кольцо Меган Маркл

Кольцо из 18-каратного золота с 14-ю бриллиантами, расположенными вокруг крупного цейлонского сапфира овальной формы, которое ранее принадлежало принцессе Диане, а теперь Кейт Миддлтон, герцогине Кембриджской, стало самым популярным в мире обручальным кольцом. Выяснили это благодаря опросу OnePoll, пишет The Sun.

Сапфировое кольцо покойной леди Ди стало не только самым популярным, но еще и самым цитируемым. Невесты по всему миру хотят заполучить копию именно этого украшения. К слову, в начале 2016 года по просьбе Кенсингтонского дворца был наложен запрет на реплики, которое теперь уже принадлежало герцогине Кембриджской.

Благодаря сериалу "Корона", стало известно, что Диана Спенсер, в 1981 году перед свадьбой выбрала именно это кольцо из каталога Garrard, потому что оно подходило к ее голубым глазам и напоминало ей обручальное кольцо ее матери.

На втором месте в рейтинге самых популярных оказалось кольцо Меган Маркл. Принц Гарри сам придумал дизайн. Оно из желтого золота, крупного бриллианта из Ботсваны и двух камешков поменьше из личной коллекции покойной принцессы Дианы.

На третьем месте – колечко Майли Сайрус, которое она носила во время своего недолгого брака с Лиамом Хемсвортом. Сама певица признавалась, что ей не очень нравится винтажный дизайн украшения.

Четвертое место заняло кольцо Хейли Бибер с бриллиантом овальной огранки, которое ей подарил Джастин Бибер.

Пятерку самых популярных замыкает кольцо Бейонсе с 18-каратным бриллиантом огранки "изумруд". Оно же считается и самым дорогим среди колец знаменитостей. Джей Зи подарил певице кольцо в 2008 году.

Шестым самым популярным кольцом стало роскошное украшение Элизабет Тэйлор, которое ей подарил Ричард Бартон. Огромный, 33,19-каратный бриллиант на одной вечеринке привлек внимание принцессы Маргарет, сестры Елизаветы II. Она прямолинейно заявила: "Это самая вульгарная вещь из всех, что я когда-либо видела". На что актриса предложила принцессе примерить украшение, и когда та любовалась сияющим бриллиантом на своем пальце, Элизабет подытожила: "Вот видите? Теперь уже не так вульгарно, верно?".

Певица Карди Би оказалась обладательницей седьмого по популярности кольца, которое она получила от супруга Offset. Оно же является и самым большим в подборке.

На восьмом месте певица Деми Ловато и ее бриллиант изумрудной огранки от актера Макса Эриха. Впрочем, этой весной пара расторгла помолвку.

На девятом Ким Кардашьян и ее кольцо с бриллиантом в 15 карат огранки "кушон", которое она получила от Канье Уэста.

А замыкает десятку самых популярных кольцо Пэрис Хилтон с бриллиантом грушевидной огранки в 20 карат от Greene & Co, которое ей подарил ее нынешний бойфренд, бизнесмен Картер Реум. Ранее Пэрис уже была помолвлена неоднократно, однако сейчас она заверяет, что "все серьезно".

Также благодаря опросу выяснилось, что самыми популярными все же остаются бриллианты чистой воды, на втором месте – розовые бриллианты, а только потом кольца с цветными камнями. Также большинство пар предпочитают приобретать кольца у ювелиров, а не в магазинах и очень многие выбирают кольца вместе с партнером, чтобы быть уверенными в том, что такое особенное украшение не разонравиться со временем.