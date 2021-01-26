Кейт Міддлтон і принц Вільям віртуально відвідали свято Шотландії (відео)

Своїм вбранням герцогиня підкреслила повагу до шотландців.

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон та її чоловік принц Вільям стали учасниками національного свята Шотландії Burns Night на честь дня народження відомого поета Роберта Бернса. Щоправда, були присутні вони віртуально через пандемію коронавірусу, а відповідне відео зʼявилося на сторінці герцогів в Instagram.

Кейт і Вільям обʼєдналися з благодійними організаціями NHS Charities Together і Tayside Health Fund, щоб забезпечити медиків, які лікують пацієнтів, хворих на коронавірус, у лікарні Ninewells у Данді (Шотландія) святковим обідом, що складається з національної шотландської страви з баранячих тельбухів під назвою хагіс із картопляним пюре та ріпою.

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Вони записали відеозвернення з королівської резиденції в Норфолку. Герцоги подякували медикам за їхню роботу в період пандемії і не могли не згадати, як коронавірус вплинув на святкування.

"На жаль, цього року все трохи інакше. І для багатьох із вас, які працюють на передовій, сьогоднішній вечір буде зовсім іншим, ніж це було раніше, оскільки ви невпинно трудитеся під час цієї пандемії, щоб захистити найбільш вразливих людей нашого суспільства", — зазначили герцоги, а свою промову завершили шотландським тостом slainte mhath, який перекладається як " будьмо здорові".

Герцогиня віддала данину поваги Шотландії, вбравшись для запису звернення в червону сукню в традиційну для цієї країни клітинку. Уперше Кейт зʼявлялася в цій сукні на різдвяному обіді королеви Єлизавети II в 2019 році.

Кілька днів тому Кейт поспілкувалася по відеозвʼязку з пʼятьма медсестрами з університетських лікарень Ворикшира і Ковентрі. Для «зустрічі» вона вибрала білу сорочку і темний піджак. Волосся герцогині було укладене на плечах легкими хвилями, а на обличчі — ледь помітний макіяж. Кейт відтінила очі й трохи підмалювала губи.

Нагадаємо, герцоги Кембриджські протягом усього минулого року активно підтримували медпрацівників, які зіткнулися з психологічними проблемами унаслідок пандемії, а також особливу увагу подружжя приділило проблемі психічного здоровʼя людей, які здійснюють догляд за хворими.