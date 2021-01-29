Кейт Міддлтон на карантині освоїла нову спеціальність (відео)

Джордж, Шарлотта і Луї залишилися не в захваті від нових навичок їхньої матері.

39-річна герцогиня Кембриджська зізналася, що на карантині через пандемію коронавірусу часу дарма не втрачала й освоїла нову професію. Про це вона розповіла під час відеочату з іншими батьками, відео якого опубліковане на сторінці герцогів в Instagram.

Темою бесіди стали проблеми, з якими зіткнулися батьки під час уже третього карантину у Великобританії, а також обговорювалося, наскільки важливо приділяти першочергову увагу психічному благополуччю старших, оскільки воно безпосередньо пов'язане з психічним здоров'ям їхніх дітей.

Кейт розповіла, що в період локдауну навчилася новій справі.

"У нас є повсякденні батьківські обов'язки. Але, я думаю, під час ізоляції ми повинні були взяти на себе додаткові ролі, які допомогли б нам у нашому житті. Під час локдауну я стала перукарем, на превеликий жах моїх дітей", — розповіла герцогиня. Вона зі сміхом зауважила, що семирічному Джорджу, п'ятирічній Шарлотті і дворічному Луї експерименти мами з їхнім волоссям до душі не припали.

Міддлтон довелося спробувати себе і в ролі вчителя. Вона зазначила, що з усіх предметів найскладнішою для неї є математика, знання якої вона оцінила на п'ять за 10-бальною шкалою.

Вона зізналася, що найголовнішою її підтримкою весь цей час був чоловік, принц Вільям.

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Оскільки навчання Джорджа і Шарлотти триває вдома, їх прабабуся, королева Єлизавета II, надала внукові Вільяму і його дружині місце для роботи у своїй королівській резиденції в Сандрінгемі. Вона розташована в декількох кілометрах від заміського особняка герцогів Кембриджських в Анмер-Холі. Сама королева і її чоловік Філіп наразі живуть у Віндзорському замку.

Раніше Кейт Міддлтон разом з чоловіком, віртуально присутнім, на святі Шотландії Burns Night на честь дня народження відомого поета Роберта Бернса привітали працівників медичних установ.

Також герцогиня поспілкувалася по відеозв'язку з п'ятьма медсестрами з університетських лікарень Укорвікширу і Ковентрі.