Королевский цвет: 9 самых ярких образов Кейт Миддлтон в зеленом (фото)

Герцогиня Кэмбриджская умеет с одинаковым достоинством носить как повседневные наряды, так и роскошные вечерние туалеты. При этом зеленый цвет всегда остается ее фаворитом.

Зеленый и все его оттенки – любимый цвет герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, который прекрасно подходит к ее волосам и глазам. Мы собрали самые яркие образы, в которых жена принца Уильяма появлялась на публике, от платьев до верхней одежды. И в каждом из них она выглядит безупречно.

Зеленое платье с пайетками от Jenny Packham

В длинном темно-зеленом платье в пол герцогиня Кембриджская блистала в Исламабаде в октябре 2019 года. Она произвела фурор на приеме, устроенном британским верховным комиссаром, поскольку цвет ее наряда соответствовал цвету пакистанского флага. Образ она дополнила серьгами с надписью от бренда Onitaa, которые герцогиня получила в подарок из Пакистана.

[ + – ] Платье герцогини Кэмбриджской было подобрано в тон пакистанского флага Фото: Getty Images

Платье от Dolce and Gabbana

В наряде длиной чуть ниже колена изумрудного оттенка от знаменитого итальянского бренда Кейт Миддлтон появилась на женском финале Уимблдонском турнире в 2019 году вместе с герцогиней Сассекской. Впервые же эту вещь герцогиня "выгуляла" в 2016 году, надев платье во время королевского визита в Канаду.

[ + – ] Герцогиня дважды появлялась в этом наряде на публике: в 2016 и 2019 годах Фото: Getty Images

Платье от LK Bennett

Темно-зеленое платье-миди в горошек, в котором Кейт приехала в детскую больницу Эвелины, покровительницей которой является, в 2018 году, стало невероятно популярным, и после появления в нем герцогини на публике, его буквально смели с полок магазинов.

Наряд она дополнила замшевыми лодочками цвета хаки и клатчем в тон, а в качестве аксессуара выбрала жемчужные серьги.

[ + – ] Кейт дополнила платье в горошек серьгами с жемчугом Фото: Getty Images

Платье от Temperley London

Роскошное кружевное изумрудное платье любимого бренда герцогиня Кэмбриджская надела на благотворительный вечер Portrait Gala 2017 в лондонской Национальной портретной галерее. Образ она дополнила босоножками от Jimmy Choo золотистого цвета и клатчем Wilbur & Gussie в тон обуви. Особое внимание привлекали серьги с турмалином и аметистом в обрамлении бриллиантов от британского ювелирного дома Kiki McDonough.

[ + – ] Платье от Temperley London Кейт дополнила золотистым клатчем и босоножками Фото: Getty Images

Платье от The Vampireʼs Wife

Во время королевского турне по Ирландии Кейт появилась в платье длины миди от бренда The Vampireʼs Wife, созданном из блестящего материала дизайнером Сьюзи Кейв, и эксперты Vogue уже назвали его нарядом десятилетия. В нем герцогиня вместе с мужем посетили популярный дублинский паб Gravity Bar.

Образ Кейт дополнила темно-зелеными туфлями-лодочками из замши и золотистым клатчем.

Практически точно такое же платье ранее надевала кузина принца Уильяма принцесса Беатрис на вечеринку Dior в октябре 2019 года. В нем в свое время можно было увидеть Алексу Чанг, актрис Дженнифер Энистон, Элизабет Мосс, Шарлотту Райли и Кирстен Данст, британскую телеведущую Эмма Уиллис и другие.

[ + – ] Стоимость этого платья – около 1600 фунтов стерлингов Фото: Getty Images

Платье от Sandro

Кейт Миддлтон с достоинством носит не только вечерние наряды, но и в более повседневных образах отдает предпочтение зеленому цвету. Например, в платье Sandro за 260 фунтов герцогиня появилась в июле 2019 года во дворце Хэмптон-Корт на Цветочном шоу. К наряду она добавила пару сережек от Accessorize стоимостью 8 фунтов стерлингов. Завершали образ любимые эспадрильи Кейт от бренда Castaner на соломенной танкетке.

[ + – ] Платье за 260 фунтов герцогиня дополнила сережками за 8 фунтов Фото: Getty Images

Пальто от Alexander McQueen

На параде в честь Дня Святого Патрика в марте 2019 года Кейт Миддлтон блистала в темно-зеленом пальто с лёгкими нотами милитари–стиля от Alexander McQueen, сшитом на заказ. Оно облегало и идеально подчеркивало фигуру герцогини, а шляпка в тон, черные перчатки и такого же цвета туфли-лодочки дополняли образ. Пальто украшала брошь Cartier в виде трилистника.

[ + – ] Кейт в пальто от Alexander McQueen Фото: Getty Images

Платье от Beulah

Платье насыщенного зеленого цвета от бренда Beulah Кейт продемонстрировала во время запуска национальной линии поддержки на мероприятии Family Action, а затем снова – на торжестве в Букингемском дворце в ноябре 2019 года.

"Человек в зеленом будет производить впечатление хладнокровия, рациональности и стабильности. В частности, сосновая зелень Кейт вызывает чувство стремления, изысканности и процветания, а ее оливковые оттенки вызывают чувство мудрости, любви к себе и женских лидерских качеств", – прокомментировала ее образ стилист и специалист по цвету Габриэлла Винтерс.

[ + – ] Платье Кейт дополнила туфлями и клатчем в тон наряда Фото: Getty Images

Пальто Sportmax

Во время визита в Блэкпул в рамках тупа по Ирландии в 2019 году Кейт Миддтон нарядилась в изумрудное пальто от итальянского бренда Sportmax. Под ним было темно-зеленое платье от Michael Kors, а образ она дополнила сумкой Manu Atelier.

[ + – ] Кейт Миддтон нарядилась в изумрудное пальто от итальянского бренда Sportma Фото: Getty Images

Ранее мы писали о том, как Кейт Миддлтон умеет сочетать теплые вещи и при этом выглядеть потрясающе даже в самое холодное время года.