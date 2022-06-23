Кейт Міддлтон представила літній жіночий ансамбль для справжніх леді

Дружина принца Вільяма віддала перевагу пастельним кольорам і простому крою без зайвого декору, від чого її образ лише виграв.

40-річна герцогиня Кембриджська Кетрін відвідала разом із чоловіком, принцом Вільямом, музей Фітцвільям Кембриджського університету, продемонструвавши на публіці черговий ідеальний ансамбль для літніх свіжих днів.

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Кейт Міддлтон одягла сукню-міді з принтом у строкатій червоній, кремовій і середньо-синій колірній палітрі від бренду LK Bennett із короткими рукавами, що розвіваються, і простим круглим вирізом. Раніше вона вже з'являлася в ній на вечері в одному з лондонських ресторанів.

Сукню герцогиня поєднала з відповідним блакитним довгим пальтом, замшевими туфлями-човниками на високому підборі в тон і клатчем. Із прикрас вона вибрала витончені сережки-підвіски з діамантами.

Волосся майбутня королева залишила розпущеним і завитим у локони, а для її макіяжу візажист використовував тон для шкіри, темну підводку для очей, туш для вій, рожеві рум'яна та природний тон для губ.

Принц Вільям приїхав у музей у темно-синьому костюмі та блакитній сорочці.

Подружжя відвідало університет, щоб побачити свій намальований портрет, який уперше був показаний публіці. Твір був замовлений у 2021 році Королівським портретним фондом Кембриджширу, що належить Кембриджському громадському фонду, як подарунок Кембриджширу. Робота була написана відзначеним нагородами художником-портретистом Джеймі Коретом.

Раніше ми розповідали про те, що Кейт для святкування Дня Віндраш і відвідування Brixton House обрала білий блейзер Alexander McQueen вартістю 1370 фунтів стерлінгів, який вона вже одягала на Ямайці під час недавнього туру пари Карибським морем, поєднавши його з вузькими брюками з крепу вартістю 590 фунтів стерлінгів і маленькою сумкою Mulberry через плече Amberley білого кольору. Герцогиня доповнила образ парою оригінальних сережок вартістю 70 фунтів стерлінгів від бренду Chalk і білими човниками на шпильках.

Нагадаємо, у чому секрет туфель Кейт Міддлтон на високих підборах.