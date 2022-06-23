У чому секрет туфель Кейт Міддлтон на високих каблуках

Завдяки туфлям-човникам на 10-сантиметровій шпильці герцогиня має елегантний вигляд.

Герцогиня Кембриджська для багатьох є іконою стилю. Вона може мати однаково елегантний вигляд в будь-яких образах, будь то джинси з сорочкою або плаття з капелюшком. Проте, на думку дизайнера Руперта Сандерсона, власника знаменитого бренду, саме взуття є важливим елементом будь-якого аутфіту Кейт Міддлтон. Про це пише Hellomagazine.

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Нещодавно дизайнер розповів, що у свій час дружина принца Вільяма надавала перевагу взуттю на низькому стійкому каблуку. Проте саме туфлі-човники на 10-сантиметровій шпильці повністю змінили образ Кейт Міддлтон і зробили його неперевершеним.

"Герцогиня використовує шпильки як частину свого повсякденного арсеналу, перетворюючи себе із зайнятої матері на одну з найбільш фотографованих жінок у світі. Вона висока, але на підборах вона стає владною, часто стоячи на голову вище за чоловіків у кімнаті", — цитує видання інтерв'ю дизайнера для Daily mail.

За словами Руперта Сандерсона, саме висота підборів у поєднанні з природною грацією герцогині стала причиною, чому Кейт Міддлтон завжди чудово виходить на фотографіях. Тому дизайнер вважає, що кожна жінка має інвестувати в чудову пару каблуків, як і Кейт.

"Я сподіваюся, що чотиридюймові підбори знайдуть місце у гардеробі кожної жінки. Вони можуть надавати сили, вони можуть змінити ваш душевний стан", — зазначив Руперт.

Фокус раніше розповідав, що 40-річна Кейт Міддлтон продовжує радувати своїх шанувальників приголомшливими модними рішеннями. Вчора вона з'явилася на святкуванні Дня Віндраш у білому блейзері від Alexander McQueen у поєднанні з вузькими брюками з крепу та маленькою сумкою через плече. Образ герцогині доповнила пара незвичайних сережок та білі човники на високих шпильках.

Також Фокус писав про те, що візажистка герцогині Кембриджської розкрила секрети макіяжу дружини принца Вільяма. Як виявилося, Кейт Міддлтон користується спеціальним гелям з ефектом ботокса, завдяки яким її обличчя виглядає свіжим і молодим.