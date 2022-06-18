Візажистка розкрила секрети макіяжу Кейт Міддлтон

У герцогині Кембриджської є кілька секретів молодості та краси, якими можна користуватися і поза королівським двором.

40-річна дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон наразі виглядає не менш привабливо, ніж десять років тому. Візажистка герцогині Кембриджської розкрила секрети макіяжу та молодості дружини майбутнього короля Великобританії. Про це пише The Sun.

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Емі Бейтс зазначила, що 40-річна Кейт, попри поширену думку у суспільстві, не використовувала уколи ботоксу, а її обличчя підтягнуте завдяки спеціальним гелям з ефектом ботоксу.

Також важливу роль відіграють брови жінки, які є певною рамкою обличчя.

[ + – ] Кейт Міддлтон продовжує підводити очі, проте вже світлішою підводкою Фото: Getty Images

"Якщо у вас є зморшки під очима, правильні брови можуть відвернути увагу від цієї області і зробити її менш помітною. Коли Кетрін була молодша, у неї були тонкі брови, але тепер їй роблять їх густішими і ширшими. Я думаю, що працюючи над бровами герцогині візажист використав техніку, за якої природні брови формуються і зовсім трохи підфарбовуються", — зазначила Бейтс.

Окреме місце візажистка відводить очам, які Кейт Міддлтон свого часу підводила темною підводкою. Наразі герцогиня не відмовилася від темних очей, проте обирає підводки більш світлішого відтінку. Дружина принца Вільяма віддає перевагу димчасто-коричневим і бронзовим відтінкам, які їй більше пасують.

"Іноді, якщо люди намагаються приховати дрібні зморшки, вони наносять більше макіяжу, але це насправді може їх ще більше підкреслити. Кейт знає, що менше означає краще", — зізналася візажистка герцогині.

[ + – ] Кейт Міддлтон завжди демонструє елегантні образи та макіяжі

На губи Кетрін звертає найменше уваги. Практично ніколи герцогиня не малює їх яскравими помадами, проте надає перевагу блискам для губ, особливо бренду Clarins. Або використовує помади нейтральних відтінків.

Шкіра у 40-річної Кейт Міддлтон завжди зволожена і доглянута, не забуває вона і про зону декольте, яке рідко показує.

Щодо зачісок, то герцогиня Кембриджська обирає більш невимушені зачіски: часто робить укладку з проділом посередині, залишаючи волосся заправленим за вуха. Це створює молодий зовнішній вигляд.

"Укладка з високим хвостом подовжує шию і привертає увагу до ідеальної постави герцогині", — розповіла візажистка Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон продемонструвала ідеальний штанний костюм для ділових жінок.

Також Фокус писав про те, як змінився макіяж Кейт Міддлтон за 10 років життя в королівському дворі.