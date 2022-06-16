Кейт Міддлтон продемонструвала найкращий брючний костюм літа для ділових жінок

Герцогиня влаштувала круглий стіл, де обговорювалися питання раннього розвитку дітей.

40-річна герцогиня Кембриджська Кетрін, засновниця Центру раннього дитинства Королівського фонду, влаштувала круглий стіл із розвитку дітей у ранньому віці, запросивши на захід міністра охорони здоров'я Саджида Джавіда, міністра у справах сім'ї Вілла Айва, представників сектору дошкільної освіти та чиновників із Міністерство освіти та Міністерства охорони здоров'я і соціального забезпечення, пише Hello.

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На зустріч Кетрін приїхала в елегантному брючному костюмі світло-рожевого кольору з укороченим жакетом, під який одягла білий топ. Образ доповнили замшеві туфлі-човники на високих підборах, непомітні сережки та кулон в однаковому стилі з білого золота з діамантами, а макіяж герцогині був природний і ледь помітний. Щодо манікюру, то майбутня королева Великобританії віддала перевагу натуральним нігтям без покриття.

Дружина принца Вільяма вкотре задала тренд, оскільки подібний ансамбль ідеально підходить для ділових зустрічей, а також для роботи в офісі у спекотну літню погоду.

Фото: Getty Images

Кейт провела дискусію, яка здебільшого була зосереджена на висновках Центру раннього дитинства Королівського фонду, які показали, що дев'ять із десяти осіб згодні з тим, що ранні роки важливі для формування життя дітей, але менш ніж п'ята частина визнає важливість розвитку дітей від народження до п'ятирічного віку.

Дослідження також показало, що сім із десяти людей вважають, що розвиток у ранньому віці має бути більш пріоритетним для суспільства, тоді як понад половина впевнені: майбутнє психічне здоров'я є найімовірнішою частиною дорослого життя, на яку можуть вплинути ранні роки.

"Наш досвід у ранньому дитинстві докорінно впливає на все наше життя і закладає основу для того, як ми процвітатимемо як особистості, комунікуватимемо один з одним, як спільнота і як суспільство. Висновки, опубліковані сьогодні, надають нам величезну можливість і демонструють, що громадськість дійсно хоче порушити це питання у всіх наших порядках денних. Ми всі можемо зробити більше — кожен член суспільства може відігравати ключову роль, чи то безпосередньо з дитиною, чи вкладаючи засоби в дорослих, які її оточують, — батьків, опікунів, робочу силу в ранньому віці та багато чого іншого інше", — зазначила Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, раніше герцогиня Кембриджська вразила публіку появою в розкішному блакитному вбранні, а також запам'яталася білим ансамблем на Платиновому ювілеї королеви.