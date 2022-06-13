Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в ідеальному блакитному вбранні

Герцогиня Кембриджська відвідала церемонію нагородження Орденом Підв'язки, що відбулася у Віндзорському замку

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Не встиг завершитись Платиновий ювілей королеви Єлизавети, як королівська сім'я знову з'явилася на публіці. Цього разу увагу до себе привернули Кейт Міддлтон та Софі, герцогиня Уессекська, дружина принца Едварда, молодшої дитини королеви. Про це пише Daily Mail.

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Жінки з'явилися в елегантному та яскравому вбранні. Софі — в рожевому вбранні від Valentino. А Кейт Міддлтон у приголомшливій сукні-пальто синього кольору та невеликому капелюшку з квітами.

Аксесуари відповідали урочистості моменту — підвіска та сережки з сапфірами від G. Collins & Sons, які ідеально підходили до її знаменитої обручки, яка раніше належало принцесі Діані.

До речі, модним критикам так і не вдалося з'ясувати, хто пошив її сукню, ймовірно, це було вбрання від Alexander McQueen, зате стало відомо, хто змайстрував її капелюшок. Це дизайнерка Джульєтта Боттеріл і вартість головного убору — 560 фунтів стерлінгів.

[ + – ] Кейт Міддлтон на церемонії нагородження Орденом Підв'язки

До речі, на церемонії нагородження Орденом Підв'язки, що проходила у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, не було скандального сина королеви — принца Ендрю. Після гучного секс-скандалу йому заборонено з'являтися на публіці та брати участь в офіційних заходах.

Потрібно думати, що принцу було дуже прикро, адже він є кавалером цього стародавнього ордена.

Також церемонію відвідали Камілла Паркер-Боулз та принц Чарльз, а також колишній прем'єр-міністр Тоні Блер. Камілла та Тоні стали новими кавалерами Ордену Підв'язки.

Нагадаємо, Орден Підв'язки засновано 700 років тому, це один із найстаріших орденів у світі. Усього за статутом лицарів ордена Підв'язки не може бути понад 24 осіб, крім монарха, принца Уельського, членів королівської сім'ї та іноземних монархів. Лицарів монарх обирає сам, не консультуючись із державними чоловіками та міністрами, на знак визнання їх державної служби.

Кейт Міддлтон, до речі, і її сім'я незабаром стануть частими гостями у Віндзорі. Вони збираються переїхати з Кенсінгтонського палацу до Беркшира і відправити дітей до нової школи. А опального принца Ендрю, з чуток, збираються відправити до Шотландії.

До речі, наряди Кейт Міддлтон під час Платинового ювілею королеви справили справжній фурор. Кількість запитів у мережі зросла багаторазово, але особливо шанувальників вразив білий костюм герцогині, в якому вона з'явилася на параді.