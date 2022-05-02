У Мережі показали будинок, де житимуть Кейт Міддлтон та принц Вільям після переїзду у Віндзор
Герцоги Кембриджські збираються перебратися ближче до королеви Єлизавети і вже придивляються нове житло.
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Принц Вільям із сім'єю хочуть переїхати ближче до Віндзорського замку, де зараз постійно проживає королева Єлизавета. Вона останнім часом рідко дає особисті аудієнції і майже не з'являється на офіційних заходах, тож онук хоче бути поряд із бабусею. Про це пише Daily Mail.
Зараз родина Вільяма та Кейт ділить свій час між Анмер-холом у Сандрінгемі у Норфолку та Кенсінгтонським палацом у Західному Лондоні, проте вони шукають справжній сімейний будинок.
Королівські інсайдери повідомили, що Вільям та Кейт придивляються до Котеджу Аделаїда (Adelaide Cottage). Він знаходиться у власності королівської родини і розташований лише за десять хвилин ходьби від резиденції королеви у Віндзорі.
Котедж був нещодавно відремонтований та ідеально підходить для великої родини принца: восьмирічного Джорджа, семирічної Шарлотти та чотирирічного Луї.
Котедж побудували у 1831, офіційно він належить королеві і довгий час використовувався як гостьовий будинок для друзів королівської сім'ї.
Його назвали на честь королеви Аделаїди, дружини короля Вільгельма IV, яку дуже любив британський народ за її доброту та милосердя. До речі, на її честь назване місто в Австралії і навіть архіпелаг біля берегів Чилі.
Нагадаємо, про ймовірний переїзд сім'ї герцогів Кембриджських стало відомо незадовго до дня народження принцеси Шарлотти. На честь семиріччя мати опублікувала кілька нових знімків.