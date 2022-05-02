У Мережі показали будинок, де житимуть Кейт Міддлтон та принц Вільям після переїзду у Віндзор

Герцоги Кембриджські збираються перебратися ближче до королеви Єлизавети і вже придивляються нове житло.

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Принц Вільям із сім'єю хочуть переїхати ближче до Віндзорського замку, де зараз постійно проживає королева Єлизавета. Вона останнім часом рідко дає особисті аудієнції і майже не з'являється на офіційних заходах, тож онук хоче бути поряд із бабусею. Про це пише Daily Mail.

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Зараз родина Вільяма та Кейт ділить свій час між Анмер-холом у Сандрінгемі у Норфолку та Кенсінгтонським палацом у Західному Лондоні, проте вони шукають справжній сімейний будинок.

[ + – ] Котедж Аделаїда у Віндзорі Фото: Соцсети

Королівські інсайдери повідомили, що Вільям та Кейт придивляються до Котеджу Аделаїда (Adelaide Cottage). Він знаходиться у власності королівської родини і розташований лише за десять хвилин ходьби від резиденції королеви у Віндзорі.

Котедж був нещодавно відремонтований та ідеально підходить для великої родини принца: восьмирічного Джорджа, семирічної Шарлотти та чотирирічного Луї.

Котедж побудували у 1831, офіційно він належить королеві і довгий час використовувався як гостьовий будинок для друзів королівської сім'ї.

[ + – ] Старовинне фото котеджу Аделаїда Фото: Royal Collection Trust

Його назвали на честь королеви Аделаїди, дружини короля Вільгельма IV, яку дуже любив британський народ за її доброту та милосердя. До речі, на її честь назване місто в Австралії і навіть архіпелаг біля берегів Чилі.

Нагадаємо, про ймовірний переїзд сім'ї герцогів Кембриджських стало відомо незадовго до дня народження принцеси Шарлотти. На честь семиріччя мати опублікувала кілька нових знімків.