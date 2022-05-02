Принцесі Шарлотті 7 років. Кейт Міддлтон представила нові фото доньки

Першій і поки єдиній доньці герцогів Кембриджських виповнилося сім років.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися офіційними портретами своєї доньки принцеси Шарлотти, якій сьогодні, 2 травня 2022, виповнюється сім років.

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Фотографувала доньку традиційно герцогиня Кембриджська у Норфолку. Іменинниця позує в полі разом зі своїм домашнім улюбленцем — чорним кокер-спанієлем Орлою.

Шарлотта постала в білій блузці в горошок, волошковому светрі та темних штанах. Волосся маленької принцеси було розпущене.

[ + – ] Принцесі Шарлотті сім років

У коментарях прихильники королівської родини Великобританії помітили разючу схожість іменинниці зі своїм батьком, принцом Вільямом.

"Маленька копія принца Вільяма", — пишуть підписники акаунту герцогів Кембриджських.

Привітала правнучку зі святом і королева Великобританії Єлизавета.

[ + – ] Принц Вільям і Кейт Міддлтон виховують трьох дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї Фото: Getty Images

"Із сьомим днем народження принцесу Шарлотту", — зазначено на офіційній Instagram-сторінці Букінгемського палацу.

Зазначимо, що принцеса Шарлотта народилася 2 травня 2015 року в госпіталі Святої Марії. Іменинниця посідає четверте місце в черзі на королівській престол — після дідуся принца Чарльза, батька принца Вільяма та старшого брата Джорджа.

Нагадаємо, напередодні молодшому сину герцогів Кембриджських принцу Луї виповнилося чотири роки. Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися офіційними портретами дитини до святкового дня.

Також Фокус писав про романтичну історію кохання онука королеви Єлизавети та його дружини Кейт Міддлтон. Пара перебуває в офіційному шлюбі 11 років і їхнє кохання тільки зростає з кожним роком.