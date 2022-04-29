11 років у шлюбі. Історія кохання Кейт Міддлтон та принца Вільяма у фотографіях

Кейт Міддлтон і принц Вільям — одна з найвідоміших і еталонних у світі подружніх пар. Сьогодні герцог та герцогиня Кембриджські святкують 11-у річницю свого весілля. Фокус згадує їхню історію кохання.

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Принц Вільям, герцог Кембриджський і Кейт Міддлтон познайомилися в престижному Університеті Сент-Ендрюса в Шотландії. Тоді первісток принца Чарльза і принцеси Діани вже закінчив Ітонський коледж, а за плечима в нього було кілька місяців благодійної місії в Африці. Кейт Міддлтон анітрохи не відставала від свого титулованого коханого. На момент вступу до університету, вона, дівчина з родини з гарним достатком, закінчила престижний пансіон у графстві Вілтшир і цілий рік подорожувала.

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Вперше принц Вільям звернув увагу на Кейт у 2002 році на благодійному показі мод у Сент-Ендрюсі. Не помітити дівчину було складно, адже вона дефілювала в чорній спідній білизні, яку прикривала прозора гіпюрова сукня.

[ + – ] Фото тієї самої сукні з благодійного показу 2002 року, в якому Кейт Міддлтон вперше помітив принц Вільям Фото: Getty Images

Після заходу на вечірці для студентів принц, зачарований красою Кетрін, підняв келих шампанського за її успіх і спробував поцілувати дівчину, але отримав відсіч. Романтичні стосунки не почалися, але відтоді Кейт і Вільям стали дружити й скрізь ходили разом, завзято спростовуючи плітки про їхній роман.

[ + – ] Принц Вільям та Кейт Міддлтон на футбольному матчі у 2007 році Фото: Getty Images

Офіційно Кейт та Вільям заявили про свої стосунки у 2004 році, коли орендували особняк і жили там, як сімейна пара. Ходили чутки, що саме тоді, опинившись під прицілами папараці, пара вперше опинилася на межі розлучення. А по-справжньому закохані розлучилися у 2007 році, коли папараці застукали Вільяма в нічному клубі із двома дівчатами.

[ + – ] Принц Вільям цілує Кейт Міддлтон після гри в Ітонському коледжі у 2006 році. Фото Індіго/Getty Images Фото: Getty Images

Проте на пропозицію руки й серця Кейт чекала аж до 2010 року.

[ + – ] Принц Вільям та Кейт Міддлтон у 2010 році Фото: Getty Images

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям у 2010 році Фото: Getty Images

Тоді на відпочинку в Кенії принц нарешті став на коліно і подарував коханій обручку своєї матері.

За казковим весіллям, яке відбулося у квітні 2011 року, спостерігав увесь світ. Кейт була в розкішній сукні від Alexander McQueen.

Молодята не обмінялися обручками під час вінчання, всупереч традиції. Наречений та наречена домовилися про це заздалегідь. І обручка була лише для Кейт.

Принц Вільям одягнув на палець Кетрін обручку, зроблену спеціально до урочистого заходу з валлійського золота, здобутого на копальнях у Північному Уельсі. В самого принца немає жодних атрибутів одруженої людини. Як писав Marieclaire, зі свого боку Кейт Міддлтон не вимовляла клятву про те, що згодна бути слухняною дружиною для свого чоловіка.

[ + – ] Розкішна весільна сукня Кейт Міддлтон від Alexander McQueen. Фото: Getty Images

Однією з найзнаменитіших фото з весілля герцога і герцогині Кембриджських став знімок з трирічною малечею Грейс ван Катсем, яка демонстративно закриває вуха долоньками, поки навколо тріумфує натовп шанувальників королівської родини. Грейс — хрещениця принца Вільяма та донька одного з його близьких друзів Г'ю ван Катсема, який не подобається Кейт Міддлтон.

[ + – ] Маленька Грейс не змогла перенести весільного шуму і закрила вуха долоньками Фото: Getty Images

У 2012 році у королівського подружжя народився первісток — син Джордж Александр Луї, принц Кембриджський. У 2015 році подружжя стало батьками маленької Шарлотти Єлизавети Діани.

Фото: Getty Images

У 2017 році в сім'ї народився Луї Артур Чарльз Кембриджський, якому нещодавно виповнилося чотири роки

Як писав Фокус, на честь дня народження маленького принца Луї королівське подружжя опублікувало нові чарівні знімки малюка.