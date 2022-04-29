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11 років у шлюбі. Історія кохання Кейт Міддлтон та принца Вільяма у фотографіях

Серафима Таран
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Кейт Міддлтон, принц Вільям, річниця, весілля
Фото: Getty Images | Кейт Міддлтон та принц Вільям святкують 11 річницю весілля

Кейт Міддлтон і принц Вільям — одна з найвідоміших і еталонних у світі подружніх пар. Сьогодні герцог та герцогиня Кембриджські святкують 11-у річницю свого весілля. Фокус згадує їхню історію кохання.

Принц Вільям, герцог Кембриджський і Кейт Міддлтон познайомилися в престижному Університеті Сент-Ендрюса в Шотландії. Тоді первісток принца Чарльза і принцеси Діани вже закінчив Ітонський коледж, а за плечима в нього було кілька місяців благодійної місії в Африці. Кейт Міддлтон анітрохи не відставала від свого титулованого коханого. На момент вступу до університету, вона, дівчина з родини з гарним достатком, закінчила престижний пансіон у графстві Вілтшир і цілий рік подорожувала.

Вперше принц Вільям звернув увагу на Кейт у 2002 році на благодійному показі мод у Сент-Ендрюсі. Не помітити дівчину було складно, адже вона дефілювала в чорній спідній білизні, яку прикривала прозора гіпюрова сукня.

Фото тієї самої сукні з благодійного показу 2002 року, в якому Кейт Міддлтон вперше помітив принц Вільям
Фото тієї самої сукні з благодійного показу 2002 року, в якому Кейт Міддлтон вперше помітив принц Вільям
Фото: Getty Images

Після заходу на вечірці для студентів принц, зачарований красою Кетрін, підняв келих шампанського за її успіх і спробував поцілувати дівчину, але отримав відсіч. Романтичні стосунки не почалися, але відтоді Кейт і Вільям стали дружити й скрізь ходили разом, завзято спростовуючи плітки про їхній роман.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон на футбольному матчі у 2007 році
Принц Вільям та Кейт Міддлтон на футбольному матчі у 2007 році
Фото: Getty Images

Офіційно Кейт та Вільям заявили про свої стосунки у 2004 році, коли орендували особняк і жили там, як сімейна пара. Ходили чутки, що саме тоді, опинившись під прицілами папараці, пара вперше опинилася на межі розлучення. А по-справжньому закохані розлучилися у 2007 році, коли папараці застукали Вільяма в нічному клубі із двома дівчатами.

Принц Вільям цілує Кейт Міддлтон після гри в Ітонському коледжі у 2006 році. Фото Індіго/Getty Images
Принц Вільям цілує Кейт Міддлтон після гри в Ітонському коледжі у 2006 році. Фото Індіго/Getty Images
Фото: Getty Images

Проте на пропозицію руки й серця Кейт чекала аж до 2010 року.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон у 2010 році
Принц Вільям та Кейт Міддлтон у 2010 році
Фото: Getty Images
Кейт Міддлтон та принц Вільям у 2010 році
Кейт Міддлтон та принц Вільям у 2010 році
Фото: Getty Images

Тоді на відпочинку в Кенії принц нарешті став на коліно і подарував коханій обручку своєї матері.

За казковим весіллям, яке відбулося у квітні 2011 року, спостерігав увесь світ. Кейт була в розкішній сукні від Alexander McQueen.

Молодята не обмінялися обручками під час вінчання, всупереч традиції. Наречений та наречена домовилися про це заздалегідь. І обручка була лише для Кейт.

Принц Вільям одягнув на палець Кетрін обручку, зроблену спеціально до урочистого заходу з валлійського золота, здобутого на копальнях у Північному Уельсі. В самого принца немає жодних атрибутів одруженої людини. Як писав Marieclaire, зі свого боку Кейт Міддлтон не вимовляла клятву про те, що згодна бути слухняною дружиною для свого чоловіка.

Розкішна весільна сукня Кейт Міддлтон від Alexander McQueen.
Розкішна весільна сукня Кейт Міддлтон від Alexander McQueen.
Фото: Getty Images

Однією з найзнаменитіших фото з весілля герцога і герцогині Кембриджських став знімок з трирічною малечею Грейс ван Катсем, яка демонстративно закриває вуха долоньками, поки навколо тріумфує натовп шанувальників королівської родини. Грейс — хрещениця принца Вільяма та донька одного з його близьких друзів Г'ю ван Катсема, який не подобається Кейт Міддлтон.

Маленька Грейс не змогла перенести весільного шуму і закрила вуха долоньками
Маленька Грейс не змогла перенести весільного шуму і закрила вуха долоньками
Фото: Getty Images

У 2012 році у королівського подружжя народився первісток — син Джордж Александр Луї, принц Кембриджський. У 2015 році подружжя стало батьками маленької Шарлотти Єлизавети Діани.

Фото: Getty Images

У 2017 році в сім'ї народився Луї Артур Чарльз Кембриджський, якому нещодавно виповнилося чотири роки

Як писав Фокус, на честь дня народження маленького принца Луї королівське подружжя опублікувало нові чарівні знімки малюка.