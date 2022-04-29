11 років у шлюбі. Історія кохання Кейт Міддлтон та принца Вільяма у фотографіях
Кейт Міддлтон і принц Вільям — одна з найвідоміших і еталонних у світі подружніх пар. Сьогодні герцог та герцогиня Кембриджські святкують 11-у річницю свого весілля. Фокус згадує їхню історію кохання.
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Принц Вільям, герцог Кембриджський і Кейт Міддлтон познайомилися в престижному Університеті Сент-Ендрюса в Шотландії. Тоді первісток принца Чарльза і принцеси Діани вже закінчив Ітонський коледж, а за плечима в нього було кілька місяців благодійної місії в Африці. Кейт Міддлтон анітрохи не відставала від свого титулованого коханого. На момент вступу до університету, вона, дівчина з родини з гарним достатком, закінчила престижний пансіон у графстві Вілтшир і цілий рік подорожувала.
Вперше принц Вільям звернув увагу на Кейт у 2002 році на благодійному показі мод у Сент-Ендрюсі. Не помітити дівчину було складно, адже вона дефілювала в чорній спідній білизні, яку прикривала прозора гіпюрова сукня.
Після заходу на вечірці для студентів принц, зачарований красою Кетрін, підняв келих шампанського за її успіх і спробував поцілувати дівчину, але отримав відсіч. Романтичні стосунки не почалися, але відтоді Кейт і Вільям стали дружити й скрізь ходили разом, завзято спростовуючи плітки про їхній роман.
Офіційно Кейт та Вільям заявили про свої стосунки у 2004 році, коли орендували особняк і жили там, як сімейна пара. Ходили чутки, що саме тоді, опинившись під прицілами папараці, пара вперше опинилася на межі розлучення. А по-справжньому закохані розлучилися у 2007 році, коли папараці застукали Вільяма в нічному клубі із двома дівчатами.
Проте на пропозицію руки й серця Кейт чекала аж до 2010 року.
Тоді на відпочинку в Кенії принц нарешті став на коліно і подарував коханій обручку своєї матері.
За казковим весіллям, яке відбулося у квітні 2011 року, спостерігав увесь світ. Кейт була в розкішній сукні від Alexander McQueen.
Молодята не обмінялися обручками під час вінчання, всупереч традиції. Наречений та наречена домовилися про це заздалегідь. І обручка була лише для Кейт.
Принц Вільям одягнув на палець Кетрін обручку, зроблену спеціально до урочистого заходу з валлійського золота, здобутого на копальнях у Північному Уельсі. В самого принца немає жодних атрибутів одруженої людини. Як писав Marieclaire, зі свого боку Кейт Міддлтон не вимовляла клятву про те, що згодна бути слухняною дружиною для свого чоловіка.
Однією з найзнаменитіших фото з весілля герцога і герцогині Кембриджських став знімок з трирічною малечею Грейс ван Катсем, яка демонстративно закриває вуха долоньками, поки навколо тріумфує натовп шанувальників королівської родини. Грейс — хрещениця принца Вільяма та донька одного з його близьких друзів Г'ю ван Катсема, який не подобається Кейт Міддлтон.
У 2012 році у королівського подружжя народився первісток — син Джордж Александр Луї, принц Кембриджський. У 2015 році подружжя стало батьками маленької Шарлотти Єлизавети Діани.
У 2017 році в сім'ї народився Луї Артур Чарльз Кембриджський, якому нещодавно виповнилося чотири роки
Як писав Фокус, на честь дня народження маленького принца Луї королівське подружжя опублікувало нові чарівні знімки малюка.