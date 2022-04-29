11 лет в браке. История любви Кейт Миддлтон и принца Уильяма в фотографиях

Кейт Миддлтон и принц Уильям — одна из самых узнаваемых и эталонных в мире супружеских пар. Сегодня герцог и герцогиня Кембриджские празднуют 11-ю годовщину своей свадьбы. Фокус вспоминает их историю любви.

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Принц Ульям, герцог Кембриджский и Кейт Миддлтон познакомились в престижном Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. К тому моменту первенец принца Чарльза и принцессы Дианы уже окончил Итонский колледж, а за плечами у него было несколько месяцев благотворительной миссии в Африке. Кейт Миддлтон ничуть не отставала от своего титулованного возлюбленного. На момент поступления в университет, она — девушка из семьи с хорошим достатком окончила престижный пансион в графстве Уилтшир и целый год путешествовала.

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Впервые принц Уильям обратил внимание на Кейт в 2002 года на благотворительном показе мод в Сент-Эндрюс. Не заметить девушку было сложно, ведь она дефилировала в черном нижнем белье, которое прикрывало прозрачное гипюровое платье.

[ + – ] Фото того самого платья с благотворительного показа в 2002 году, в котором Кейт Миддлтон впервые заметил принц Уильям Фото: Getty Images

После мероприятия на вечеринке для студентов принц, очарованной красотой Кэтрин, поднял бокал шампанского за ее успех и попытался поцеловать девушку, но получил отпор. Романтических отношений не завязалось, но с того момента Кейт и Уильям стали дружить и везде ходили вместе, упорно опровергая сплетни об их романе.

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон на футбольном матче в 2007 году Фото: Getty Images

Официально Кейт и Уильям заявили о своих отношениях в 2004 году, когда арендовали особняк и жили там, как семейная пара. Ходили слухи, что именно тогда, оказавшись под прицелами папарацци, пара впервые оказалась на грани разрыва. А по-настоящему влюбленные расстались в 2007 году, когда папарацци застукали Уильяма в ночном клубе с двумя девушками.

[ + – ] Принц Уильям целует Кейт Миддлтон после игры в Итонском колледже в 2006 году. Фото Индиго/Getty Images Фото: Getty Images

Предложение руки и сердца Кейт Миддлтон ждала аж до 2010 года.

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон в 2010 году Фото: Getty Images

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям в 2010 году Фото: Getty Images

Тогда на отдыхе в Кении принц наконец-то встал на колено и подарил возлюбленной кольцо своей матери.

За сказочной свадьбой, которая состоялась в апреле 2011 года, наблюдал весь мир. Кейт была в роскошном платье от Alexander McQueen.я

Стоит вспомнить любопытный факт о том, что молодожены не обменялись обручальными кольцами во время венчания, вопреки традиции. Жених и невеста договорились об этом заранее. И кольцо было только для Кейт.

Принц Уильям надел на палец Кэтрин кольцо, сделанное специально к торжественному мероприятию из валлийского золота, добытого на рудниках в Северном Уэльсе. У самого принца нет никаких атрибутов женатого человека. Как писал Мarieclaire, Кейт Миддлтон в свою очередь не произносила клятву о том, что согласна быть послушной женой для своего супруга.

[ + – ] Роскошное свадебное платье Кейт Миддлтон от Alexander McQueen. Фото: Getty Images

Одной из самых знаменитых фото со свадьбы герцога и герцогини Кембриджских стал снимок с трехлетней малышкой Грейс ван Катсем, демонстративно закрывающей уши ладошками, пока вокруг ликует толпа поклонников королевской семьи. Грейс — крестница принца Уильяма и дочка одного из его близких друзей Хью ван Катсема, который не нравится Кейт Миддлтон.

[ + – ] Малышка Грейс не смогла перенести свадебного шума и закрыла уши ладошками Фото: Getty Images

В 2012 году у королевской четы родился первенец — сын Джордж Александр Луи, принц Кембриджский. В 2015 году супруги стали родителями маленькой Шарлотты Елизаветы Дианы.

Фото: Getty Images

В 2017 года в семье родился Луи Артур Чарльз Кембриджский, которому недавно исполнилось четыре года

Как писал Фокус, в честь дня рождения маленького принца Луи королевская чета опубликовала новые очаровательные снимки малыша.