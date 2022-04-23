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Кейт Миддлтон и принц Уильям представили портреты ко дню рождения сына Луи

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Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter | Принц Уильям с семьей

Младшему ребенку герцогов Кембриджских исполнилось четыре года.

Принцу Луи, младшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма, исполнилось четыре года. Новыми портретами правнука королевы Елизаветы поделились герцоги Кембриджские на своей Instagram-странице.

Четырехлетнего Луи сфотографировала сама Кейт Миддлтон на пляже в Норфолке, где супруги часто отдыхают со своими тремя детьми.

На фото именинник позирует в сером свитере с разноцветными звездами, полосатой рубашке и бирюзовых шортах.

"Спасибо за все замечательные поздравления в день рождения принца Луи сегодня! 🎂 📸 Герцогиня", — подписала снимки сына Кейт Миддлтон.

Принцу Луи исполнилось четыре года

Отметим, что принц Луи — самый младший ребенок герцогов Кембриджских. Кроме именинника, они воспитывают 8-летнего принца Джорджа и 6-летнюю принцессу Шарлотту.

"С четвертым днем рождения, принц Луи", — поздравила правнука королева Великобритании на официальном Instagram-аккаунте королевской семьи.

Новые портреты младшего сына герцогов Кембриджских

В комментариях под публикацией поклонники королевской семьи отметили, как быстро растет сын герцогов, и насколько он становится похожим на старшего брата Джорджа.

Принц Луи родился в 2018 году
Принц Луи родился в 2018 году
Фото: Getty Images

Также Фокус писал о 96-летии королевы Елизаветы — монарха Европы, который дольше всех правит. К дню рождения королевы Букингемский дворец представил новые портреты монарха.

Напомним, какие правила воспитания детей должна соблюдать невестка погибшей принцессы Дианы. Кейт Миддлтон и принц Уильям пытаются воспитывать троих детей в очень сдержанной атмосфере.