Кейт Миддлтон и принц Уильям представили портреты ко дню рождения сына Луи
Младшему ребенку герцогов Кембриджских исполнилось четыре года.
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Принцу Луи, младшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма, исполнилось четыре года. Новыми портретами правнука королевы Елизаветы поделились герцоги Кембриджские на своей Instagram-странице.
Четырехлетнего Луи сфотографировала сама Кейт Миддлтон на пляже в Норфолке, где супруги часто отдыхают со своими тремя детьми.
На фото именинник позирует в сером свитере с разноцветными звездами, полосатой рубашке и бирюзовых шортах.
"Спасибо за все замечательные поздравления в день рождения принца Луи сегодня! 🎂 📸 Герцогиня", — подписала снимки сына Кейт Миддлтон.
Отметим, что принц Луи — самый младший ребенок герцогов Кембриджских. Кроме именинника, они воспитывают 8-летнего принца Джорджа и 6-летнюю принцессу Шарлотту.
"С четвертым днем рождения, принц Луи", — поздравила правнука королева Великобритании на официальном Instagram-аккаунте королевской семьи.
В комментариях под публикацией поклонники королевской семьи отметили, как быстро растет сын герцогов, и насколько он становится похожим на старшего брата Джорджа.
Также Фокус писал о 96-летии королевы Елизаветы — монарха Европы, который дольше всех правит. К дню рождения королевы Букингемский дворец представил новые портреты монарха.
Напомним, какие правила воспитания детей должна соблюдать невестка погибшей принцессы Дианы. Кейт Миддлтон и принц Уильям пытаются воспитывать троих детей в очень сдержанной атмосфере.