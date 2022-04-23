Кейт Миддлтон и принц Уильям представили портреты ко дню рождения сына Луи

Младшему ребенку герцогов Кембриджских исполнилось четыре года.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Принцу Луи, младшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма, исполнилось четыре года. Новыми портретами правнука королевы Елизаветы поделились герцоги Кембриджские на своей Instagram-странице.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Четырехлетнего Луи сфотографировала сама Кейт Миддлтон на пляже в Норфолке, где супруги часто отдыхают со своими тремя детьми.

На фото именинник позирует в сером свитере с разноцветными звездами, полосатой рубашке и бирюзовых шортах.

"Спасибо за все замечательные поздравления в день рождения принца Луи сегодня! 🎂 📸 Герцогиня", — подписала снимки сына Кейт Миддлтон.

[ + – ] Принцу Луи исполнилось четыре года

Отметим, что принц Луи — самый младший ребенок герцогов Кембриджских. Кроме именинника, они воспитывают 8-летнего принца Джорджа и 6-летнюю принцессу Шарлотту.

"С четвертым днем рождения, принц Луи", — поздравила правнука королева Великобритании на официальном Instagram-аккаунте королевской семьи.

[ + – ] Новые портреты младшего сына герцогов Кембриджских

В комментариях под публикацией поклонники королевской семьи отметили, как быстро растет сын герцогов, и насколько он становится похожим на старшего брата Джорджа.

[ + – ] Принц Луи родился в 2018 году Фото: Getty Images

Также Фокус писал о 96-летии королевы Елизаветы — монарха Европы, который дольше всех правит. К дню рождения королевы Букингемский дворец представил новые портреты монарха.

Напомним, какие правила воспитания детей должна соблюдать невестка погибшей принцессы Дианы. Кейт Миддлтон и принц Уильям пытаются воспитывать троих детей в очень сдержанной атмосфере.