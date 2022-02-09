Стало известно, какие королевские правила воспитания детей должна соблюдать Кейт Миддлтон

Наследники короны должны расти в соответствующей атмосфере и с соблюдением конкретных правил.

Герцоги Кембриджские, Кейт Миддлтон и принц Уильям, довольно современные и прогрессивные люди, им все равно приходится соблюдать устоявшиеся в протоколе королевского дворца правила в воспитании своих детей — 8-летнего Джорджа, 6-летней Шарлотты и 3-летнего Луи. Об этом пишет My London.

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Шорты, а не брюки для мальчиков

Одним из главных правил составления гардероба для королевских правнуков является отсутствие в нем брюк. До восьми лет все мальчики-наследники короны должны носить именно шорты. Поскольку брюки сигнализируют о происхождении из рабочего или среднего класса, что недопустимо в королевском дворце.

Платья для девочек

6-летняя принцесса Шарлотта, в свою очередь, постоянно должна появляться в платьях, что заведено протоколом для девочек. Также важно придерживаться нейтральных тонов при выборе платья, избегая ярких и вопиющих расцветок.

[ + – ] Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма воспитываются в соответствующей атмосфере королевского дома. Фото: Скриншот видео

Органическая еда

Рацион королевских правнуков должен быть полезным и наполненным различными органическими продуктами. Поскольку при дворе служит 20 поваров, а также, королевскому двору принадлежат сады и огороды, где выращивают фрукты и овощи, проблем с этим не возникает. Поэтому герцоги Кембриджские могут вообще не посещать супермаркеты.

Суровость и дисциплина

Принцы Джордж, Луи и принцесса Шарлотта растут в строгой дисциплине. Родители пытаются сделать все возможное, чтобы их чада выросли воспитанными и не избалованными. Даже при выборе подарков своим детям Кейт Миддлтон и принц Уильям стараются избежать очень дорогих и роскошных товаров.

[ + – ] Королевские правнуки растут в дисциплине и строгости со стороны родителей Фото: Getty Images

Родительское терпение

Кейт и Уильям, несмотря на пристальное внимание папарацци, стараются всегда сохранять спокойствие и взвешенность в присутствии своих троих детей и не позволять себе гневаться.

Напомним, почему королева Елизавета запрещает играть в настольные игры при дворе, в частности, в известную "Монополию".