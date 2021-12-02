Журналисты узнали, почему королева Елизавета запрещает играть в "Монополию"

Члены королевской семьи не против сыграть пару партий в настольные игры на Рождество, но "Монополия" при дворе под строгим запретом

Про королевскую семью ходит много слухов, а иногда правила, установленные королевой Елизаветой, становятся достоянием общественности. Некоторые из них звучат вполне логично, а некоторые, как запрет на "Монополию", кажутся странной фантазией. Но журналисты наконец выяснили, почему экономическая и стратегическая настольная игра, изобретенная еще в 1930-е годы, попала в королевскую немилость. Об этом сообщает Heart Radio.

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О запрете "Монополии" стало известно из рассказа принца Эндрю. В декабре 2008 года он посетил штаб-квартиру Leeds Building Society на Альбион-стрит.

Герцог Йоркский получил в подарок настольную игру "Монополия". Но Эндрю от презента вежливо отказался. Дословно, он заявил, что "нам не разрешено играть в "Монополию" дома".

[ + – ] Игра "Монополия" Фото: Amazon

Тайна "Монополии" была раскрыта годы спустя, благодаря королевским экспертам, которые написали опус "Книга королевских правил: самые странные правила королевской семьи".

Оказалось, что во время игры разгораются страсти и азартные члены королевской семьи, по мнению королевы Елизаветы II становятся "слишком жестокими". А ей это неприятно видеть, поэтому "Монополия" попала в опалу.

Впрочем, когда семья соберется на Рождество в Сандрингеме, им будет, чем заняться.

25-го числа все члены семьи во главе с Елизаветой посетят службу в церкви Святой Марии Магдалины в поместье Сандрингем.

[ + – ] Королевская семья в Сандрингеме Фото: Getty Images

Затем они будут смотреть трансляцию ежегодной речи Ее Величества. Также запланированы семейный ужин, прогулка и рыбалка.

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