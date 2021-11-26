В Сети показали рождественскую елку королевы Елизаветы II (видео)

Для того, чтобы украсить ель высотой шесть метров, трудились несколько человек, используя лестницы.

Несмотря на то, что до католического Рождества еще месяц, в Виндзорском замке уже установлена роскошная шестиметровая елка, украшенная поистине с королевским размахом, пишет Hello.

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На видео, опубликованном в Сети, видно, что для оформления новогоднего дерева понадобилось участие нескольких сотрудников, которые пользовались лестницами, чтобы дотянуться до самых высоких веток дерева.

Елка, срубленная в Большом Виндзорском парке, украшена сотнями переливающихся стеклянных шаров и других фигурок и размещена в Георгиевском зале дворца.

[ + – ] Елка в Виндзорском замке

Апартаменты также украшены гирляндами, еловыми ветками и огоньками, создавая в замке, где сейчас живет королева, праздничное настроение.

Посетители Виндзорского замка смогут насладиться праздничной экспозицией до 3 января.

Шотландская резиденция британских монархов Холирудхаус также будет украшен уже в ближайшее время. 3 декабря в Большой галерее установят ель высотой 4,5 метра. Посетители смогут полюбоваться бархатными гирляндами, сверкающими украшениями и сезонной листвой на Великой лестнице.

Елизавета II до пандемии коронавируса проводила рождественские праздники в Сандрингеме, предпочитая сохранять рождественский декор до февраля по очень личным причинам. Дата важна для королевы, так как она отмечает годовщину смерти ее отца. Король Георг VI скончался 6 февраля 1952 года в Сандрингеме, и Елизавета II обычно остается там каждый год, чтобы побыть наедине, прежде чем вернуться в Букингемский дворец.

Считается, что в этом году королева планирует принять членов королевской семьи в Сандрингеме, как и обычно. Впервые Рождество она отметит в статусе вдовы.

Ранее стало известно, что Елизавета II хотела бы увидеть детей принца Гарри в этот день, однако герцоги Сассекские заявили, что не прилетят на Рождество к королеве.