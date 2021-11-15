Королева Елизавета распустила слуг и ждет принца Гарри в гости на Рождество с правнуками

Инцидент с четырьмя близкими помощниками королевы, которые ушли из поместья Сандрингем, уже назвали "концом эпохи"

В это Рождество королева Елизавета останется без четырех верных сотрудников, которые работали в поместье Сандрингем долгие годы. Но она надеется, что на праздники ее посетят принц Гарри с Меган Маркл и правнуками Арчи и Лилибет. Об этом пишет Daily Mail.

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Одна из помощниц королевы вышла на пенсию, еще трое уволились. Причины их ухода не называют.

"После смерти герцога Эдинбургского, принца Филиппа, чувствуется, что настал конец эпохи", — отметил инсайдер при дворце.

Но королевская семья все равно соберется на Рождество вместе. Это традиция. Члены семьи ужинают вместе, в рождественское утро посещают церковь, потом герцог и герцогиня Кембриджские отбывают в соседнее поместье Анмер-холл, а остальные собираются в Сандрингеме. Однако на это Рождество правила могут измениться. Ведь принца Филиппа с ними больше нет.

[ + – ] Королева Елизавета с супругом Фото: The Royal Family

Известно, или по крайней мере так утверждают инсайдеры, что в этом году приглашение на Рождество было отправлено принцу Гарри и его семье. Но неизвестно, приняли ли они приглашение.

"Королева дала понять, что хочет снова увидеть Арчи и встретиться с Лилибет, ведь она еще не видела правнучку. Несмотря ни на что, их по-прежнему считают частью семьи", — отметил инсайдер.

Напомним, малышка Лилибет Диана родилась в июне этого года в Калифорнии. Лилибет стала 11-ой правнучкой королевы и первой из правнуков монарха и герцога Эдинбургского, родившаяся после смерти Филиппа.