Королева Єлизавета розпустила слуг і чекає принца Гаррі в гості на Різдво з правнуками

Інцидент із чотирма близькими помічниками королеви, які пішли з маєтку Сандрінгем, уже назвали "кінцем епохи".

Цього Різдва королева Єлизавета залишиться без чотирьох вірних співробітників, які працювали в маєтку Сандрінгем довгі роки. Але вона сподівається, що на свята її відвідають принц Гаррі з Меган Маркл і правнуками Арчі та Лілібет. Про це пише Daily Mail.

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Одна із помічниць королеви вийшла на пенсію, ще троє звільнилися. Причини їхнього відходу не називають.

"Після смерті герцога Единбурзького, принца Філіпа, відчувається, що настав кінець епохи", — зазначив інсайдер при палаці.

Але королівська родина все одно збереться на Різдво разом. Це традиція. Члени сім'ї вечеряють разом, у різдвяний ранок відвідують церкву, потім герцог і герцогиня Кембриджські вирушають у сусідній маєток Анмер-хол, інші збираються в Сандрінгемі. Однак цього Різдва правила можуть змінитися. Адже принца Філіпа з ними більше нема.

[ + – ] Королева Єлизавета з чоловіком Фото: The Royal Family

Відомо, чи принаймні так стверджують інсайдери, що цього року запрошення на Різдво надіслано принцу Гаррі та його родині. Але невідомо, чи прийняли вони запрошення.

"Королева дала зрозуміти, що хоче знову побачити Арчі та зустрітися з Лілібет, адже вона ще не бачила правнучку. Незважаючи ні на що, їх, як і раніше, вважають частиною родини", — зазначив інсайдер.

Нагадаємо, мала Лілібет Діана народилася в червні цьогоріч у Каліфорнії. Лілібет стала 11-ою правнучкою королеви і першою з правнуків монарха і герцога Единбурзького, яка народилася після смерті Філіпа.