У принца Гаррі і Меган Маркл народилася дочка

Дівчинка народилася ще в п'ятницю, а назвали її на честь покійної матері принца Гаррі та його бабусі.

Герцог і герцогиня Сассекські оголосили про народження дочки. Дівчинка, яку назвали Лілібет "Лілі" Діана, народилася в пʼятницю о 11:40 в лікарні Санта-Барбара-Котедж, штат Каліфорнія. На даний момент вони вже вдома.

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Мати і дитя почувають себе добре. Інших подробиць поки що не повідомляється.

Нагадаємо, Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор стала другою дитиною пари. У них уже підростає дворічний син Арчі.

"Вона більша, ніж ми коли-небудь могли собі уявити, і ми як і раніше вдячні за любов і молитви, які ми відчували з усього світу. Дякую за вашу незмінну доброту і підтримку в цей особливий час для нашої родини", – йдеться в заяві герцогів, опублікованій на веб-сайті Archewell.

Прес-служба герцогів Сассекських також опублікувала інформацію про народження дівчинки, подякувавши від імені подружжя всім за "теплі побажання і молитви", додавши, що зараз Гаррі і Меган "насолоджуються цим особливим часом всією сімʼєю".

Фото: Скриншот

Букмекери приймали ставки, як подружжя назве дочку, й імена Діани і королеви Єлизавети були одними з найпопулярніших. Лілібет – дитяче прізвисько британського монарха, а Діаною звали матір принца Гаррі, принцесу Уельську, якій цього року виповнилося б 60 років.

Багато користувачів сподівалися, що Меган Маркл "дотягне" до 10 червня, до 100-річчя принца Філіпа, який помер 9 квітня, проте дівчинка народилася раніше, тобто 4 липня.

Лілі – восьма в черзі на престол. Перші сім місць залишаються незмінними: принц Уельський, герцог Кембриджський, принц Джордж, принцеса Шарлотта, принц Луї, принц Гаррі і його син Арчі Маунтбеттен-Віндзор. Гаррі зберіг своє місце в черзі на престол, незважаючи на те, що пішов з королівського життя.

Новонароджена стала 11-ою правнучкою королеви і першою з правнуків монарха і герцога Единбурзького, яка народилася після смерті Філіпа.

Нагадаємо, на сайті королівської сімʼї Меган Маркл і принца Гаррі понизили. Це сталося внаслідок того, що подружня пара відмовилася від обовʼязків членів монаршої родини.