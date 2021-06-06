У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

Девочка родилась еще в пятницу, а назвали ее в честь покойной матери принца Гарри и его бабушки

Герцог и герцогиня Сассекские объявили о рождении дочери. Девочка, которую назвали Лилибет "Лили" Диана, родилась в пятницу в 11:40 в больнице Санта-Барбара-Коттедж, штат Калифорния. На данный момент они уже дома.

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Мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Других подробностей пока что не сообщается.

Напомним, Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор стала вторым ребенком пары. У них уже подрастает двухлетний сын Арчи.

"Она больше, чем мы когда-либо могли себе представить, и мы по-прежнему благодарны за любовь и молитвы, которые мы чувствовали со всего мира. Спасибо за вашу неизменную доброту и поддержку в это особенное время для нашей семьи", – говорится в заявлении герцогов, опубликованном на на веб-сайте Archewell.

Пресс-служба герцогов Сассекских также опубликовала информацию о рождении девочки, поблагодарив от имени супругов всех за "теплые пожелания и молитвы", добавив, что сейчас Гарри и Меган "наслаждаются этим особенным временем всей семьей".

Фото: Скриншот

Букмекеры гадали, как супруги назовут дочь, и имена Дианы и королевы Елизаветы были одними из самых популярных. Лилибет – детское прозвище британского монарха, а Дианой звали мать принца Гарри, принцессу Уэльскую, которой в этом году исполнилось бы 60 лет.

Многие пользователи надеялись, что Меган Маркл "дотянет" до 10 июня, к 100-летию принца Филиппа, скончавшегося 9 апреля, однако девочка родилась раньше, то есть 4 июля.

Лили – восьмая в очереди на престол. Первые семь мест остаются неизменными: принц Уэльский, герцог Кембриджский, принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи, принц Гарри и его сын Арчи Маунтбеттен-Виндзор. Гарри сохранил свое место в очереди на престол, несмотря на то, что ушел из королевской жизни.

Новорожденная стала 11-ой правнучкой королевы и первой из правнуков монарха и герцога Эдинбургского, родившаяся после смерти Филиппа.

Напомним, на сайте королевской семьи Меган Маркл и принца Гарри понизили. Это случилось вследствие того, что супружеская пара отказалась от обязанностей членов монаршего семейства.