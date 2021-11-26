У мережі показали різдвяну ялинку королеви Єлизавети II (відео)

Для того, щоб прикрасити ялинку заввишки шість метрів, працювали кілька людей, використовуючи сходи.

Незважаючи на те, що до католицького Різдва ще місяць, у Віндзорському замку вже встановлено розкішну шестиметрову ялинку, прикрашену воістину з королівським розмахом, пише Hello.

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На відео, опублікованому в мережі, видно, що для оформлення новорічного дерева знадобилася участь кількох співробітників, які користувалися сходами, щоб дотягнутися до найвищих гілок дерева.

Ялинка, зрубана у Великому Віндзорському парку, прикрашена сотнями скляних куль, що переливаються, та інших фігурок і розміщена в Георгіївському залі палацу.

[ + – ] Ялинка у Віндзорському замку

Апартаменти також прикрашені гірляндами, ялиновими гілками та вогниками, створюючи у замку, де зараз мешкає королева, святковий настрій.

Відвідувачі Віндзорського замку зможуть насолодитись святковою експозицією до 3 січня.

Шотландська резиденція британських монархів Голірудхаус також буде прикрашена вже найближчим часом. 3 грудня у Великій галереї встановлять ялинку заввишки 4,5 метри. Відвідувачі зможуть помилуватися оксамитовими гірляндами, блискучими прикрасами та сезонним листям на Великих сходах.

Єлизавета II до пандемії коронавірусу проводила різдвяні свята в Сандрінгемі, воліючи зберігати різдвяний декор до лютого з дуже особистих причин. Дата важлива для королеви, оскільки вона відзначає річницю смерті батька. Король Георг VI помер 6 лютого 1952 року в Сандрінгемі, і Єлизавета II зазвичай залишається там щороку, щоб побути наодинці, перш ніж повернутися до Букінгемського палацу.

Вважається, що цього року королева планує прийняти членів королівської родини у Сандрінгемі, як і зазвичай. Уперше Різдво вона відсвяткує у статусі вдови.

Раніше стало відомо, що Єлизавета II хотіла б побачити дітей принца Гаррі цього дня, проте герцоги Сассекські заявили, що не прилетять на Різдво до королеви.