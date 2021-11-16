Меган Маркл і принц Гаррі не прилетять до королеви на Різдво: названо причину

Королева чекала, що принц Гаррі знайде час, щоб прилетіти із сім'єю до Великобританії і разом провести свята.

Незважаючи на те, що здоров'я британської королеви викликає все підвищену тривогу в її підданих, а сама монарх не залишає надії на це різдво побачити своїх правнуків Арчі та Лілібет, які разом із батьками, Меган Маркл і принцом Гаррі живуть у США, герцоги Сассекські дали зрозуміти, що вони не прилетять до Великобританії на свята, пише Еxpress.

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Королівська сім'я з 1988 року традиційно проводить разом різдвяний період у Сандрінгемі. Для королеви це Різдво буде першим, коли вона зустріне свята без чоловіка принца Філіпа, який помер у квітні.

За словами письменника Стюарта Пірса, який розповів на каналі Royally US про різдвяні плани Сассексів, Меган і Гаррі не прилетять до королеви "через власні домовленості".

"Вони дуже, дуже зайняті наступним проєктом чи серією проєктів, тому що там багато всього відбувається", — заявив він.

"Звичайно, вся решта сім'ї збереться разом, щоб побачити королеву в Сандрінгемі, особливо тому, що Філіпа там більше не буде. Це буде важке Різдво, інше Різдво", — додав Пірс.

Письменник зізнався, що вважає Єлизавету II "абсолютно незвичайною" через те, що вона, незважаючи на особисту трагедію, продовжує дотримуватися сімейних традицій і демонструє всім, як подолати жалість до себе.

Королева була помічена в Сандрінгемі минулого тижня. Вона провела там п'ять днів, після чого повернулася до Віндзора на гелікоптері. Як стало відомо, вона залишилася без чотирьох співробітників, які пропрацювали в Сандрінгемі багато років. Одна із помічниць королеви вийшла на пенсію, ще троє звільнилися. Причини їхнього відходу не називають.

Вперше за 22 роки монарх пропустила День поминання. За словами лікарів, вона нібито потягнула спину, тож їй рекомендували утриматися від публічних заходів. На Національній службі пам'яті біля військового меморіалу Кенотаф у Лондоні замість неї були Камілла, герцогиня Корнуолська, Кейт Міддлтон та Софі Уессекська.