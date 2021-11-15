Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в чорному з ніг до голови

Герцогиня Кембриджська зайняла центральне місце на балконі будівлі МЗС Великобританії між Каміллою, герцогинею Корнуольською, та Софі, герцогинею Вессекською. Королева Єлизавета II не змогла бути присутньою на заході через проблеми зі спиною.

Герцогиня Кембриджська Кетрін, з'явившись на Національній службі пам'яті біля військового меморіалу Кенотаф у Лондоні, знову змусила всіх говорити не лише про бездоганний смак, а й нагадала про свою звичку з'являтися на публіці в тих самих вбраннях, пише Glamour.

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На заході Кейт Міддлтон була в чорному приталеному пальті в стилі мілітарі чорного кольору з білим коміром, червоними еполетами та срібними гудзиками від свого улюбленого дизайнера Alexander McQueen, який уперше одягала на цю ж службу у 2018-му році. Образ вона доповнила крислатим чорним капелюхом із заниженими полями від Tiffany і перлинними сережками-краплями з діамантами з колекції принцеси Діани.

Не обійшлося й без символу цього дня – червоних маків на честь загиблих військовослужбовців під час Першої світової та інших конфліктів.

За відсутності королеви, яка вперше за 22 роки пропустила захід через проблеми зі спиною, герцогиня Кембриджська зайняла центральне місце на балконі міністерства закордонних справ між герцогинею Корнуольською та Софі Вессекською. Вони спостерігали, як принц Вільям і принц Чарльз покладають вінки до військового меморіалу у Вайтголлі.

[ + – ] Члени британської королівської родини на заходах біля військового меморіалу Кенотаф у Лондоні

Увага ЗМІ привернула той факт, що Кетрін уперше з'явилася з трьома маками, чим відразу викликала нові припущення щодо підвищення своєї ролі. За однією з теорій, члени королівської сім'ї носять кілька брошів на честь родичів, які билися та повернулися з поля бою. У прабаби Кейт було три брати, які загинули в бою під час Першої світової війни. Однак причина того, що дружина принца Вільяма носить кілька маків саме через це, так і не була підтверджена в палаці.

[ + – ] Камілла, герцогиня Корнуольська, герцогиня Кембриджська Кетрін і Софі, герцогиня Вессекська Фото: Getty Images

Інша теорія заснована на тому, що букет із маків набагато помітніший, ніж один.

Кейт зазвичай не єдина, хто носить кілька маків у монаршій родині. Королева Великобританії часто демонструє п'ять маків. Хоча Букінгемський палац так і не підтвердив такий вибір Єлизавети II, вважається, що п'ять маків Її Величності представляють кожну службу на війні: армію, флот, Королівські ВПС, цивільну оборону та жінок.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон раніше вже з'являлася двічі поспіль у сукні Alexander McQueen. Йдеться про лавандову сукню, яку вперше Кетрін одягала у 2011 році, а вдруге – на премію Earthshot Prize, через 10 років.