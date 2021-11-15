Кейт Миддлтон появилась на публике в черном с ног до головы

Герцогиня Кембриджская заняла центральное место на балконе здания МИД Великобритании между Камиллой, герцогиней Корнуоллской, и Софи, герцогиней Уэссекской. Королева Елизавета II не смогла присутствовать на мероприятии из-за проблем со спиной.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин, появившись на Национальной службе памяти у военного мемориала Кенотаф в Лондоне, снова заставила всех говорить не только о безупречном вкусе, но и напомнила о своей привычке появляться на публике в одних и тех же нарядах, пишет Glamour.

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На мероприятии Кейт Миддлтон была в черном приталенном пальто в стиле милитари черного цвета с белым воротником, красными эполетами и серебряными пуговицами от своего любимого дизайнера Alexander McQueen, которое впервые надевала на эту же службу в 2018-м году. Образ она дополнила широкополой черной шляпой с заниженными полями от Tiffany и жемчужными серьгами-каплями с бриллиантами из коллекции принцессы Дианы.

Не обошлось и без символа этого дня – красных маков в честь погибших военнослужащих во время Первой мировой войны и других конфликтов.

В отсутствие королевы, которая впервые за 22 года пропустила мероприятие из-за проблем со спиной, герцогиня Кембриджская заняла центральное место на балконе министерства иностранных дел между герцогиней Корнуоллской и Софи Уэссекской. Они наблюдали, как принц Уильям и принц Чарльз возлагают венки к военному мемориалу в Уайтхолле.

[ + – ] Члены британской королевской семьи на мероприятиях у военного мемориала Кенотаф в Лондоне

Внимание СМИ привлек тот факт, что Кэтрин впервые появилась с тремя маками, чем сразу же вызвала новые предположения о повышении своей роли. По одной же из теорий, члены королевской семьи носят несколько брошей в честь родственников, которые сражались и не вернулись с поля боя. У прабабушки Кейт было три брата, которые погибли в бою во время Первой мировой войны. Однако причина того, что жена принца Уильяма носит несколько маков именно поэтому, так и не была подтверждена во дворце.

[ + – ] Камилла, герцогиня Корнуоллская, герцогиня Кембридджская Кэтрин и Софи, герцогиня Уэссекская Фото: Getty Images

Другая теория основана на том, что букет из маков намного заметнее, чем один.

Кейт обычно не единственная, кто носит несколько маков в монаршей семье. Королева Великобритании часто демонстрирует пять маков. Хотя Букингемский дворец так и не подтвердил такой выбор Елизаветы II, считается, что пять маков Ее Величества представляют каждую службу на войне: армию, флот, Королевские ВВС, гражданскую оборону и женщин.

Напомним, Кейт Миддлтон ранее уже появлялась два раза подряд в платье Alexander McQueen. Речь идет о лавандовом платье, которое впервые Кэтрин надевала в 2011 году, а второй раз – на премию Earthshot Prize, спустя 10 лет.