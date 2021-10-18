Кейт Миддлтон появилась на ковровой дорожке в платье 10-летней давности

Дресс-код мероприятия предполагал, что все его участники не будут покупать для него новые наряды. Герцогиня Кембриджская стала лучшим примером бережливого отношения к вещам и окружающей среде.

39-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин снова оказалась на первых полосах мировых СМИ после своего последнего выхода в свет. Жена принца Уильяма вместе с мужем посетила церемонию вручения экологической премии Earthshot Prize и в очередной раз продемонстрировала не только безупречный вкус в выборе наряда, но и подала пример осознанного потребления, пишут британские таблоиды.

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Герцогиня выбрала для мероприятия светлое лавандовое платье с серебряным поясом от Alexander McQueen за 4290 фунтов стерлингов, которое она впервые надела в 2011 году на прием Bafta в Лос-Анджелесе. Образ она дополнила морганитовыми серьгами от британского ювелира Кики МакДонафа.

Ее супруг был в бархатном зеленом пиджаке, брюках в тон и черной футболке-поло. В таком виде он уже появлялся на публике два года назад на праздновании 50-летия Centrepoint.

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В нарядах, которые раньше уже надевали, были и остальные гости мероприятия, поскольку именно такой пункт предполагал дресс-код церемонии награждения первой экологической премией, основанной принцем Уильямом, которая прошла в театре East Court в Alexandra Palace.

"В наших приглашениях написали: "Пожалуйста, не покупайте для этого ничего нового". Вы можете себе это представить? Просто облегчение. Итак, сегодня я выбрала костюм, который когда-то надела для визита в королевский дворец", — рассказала журналистам телеведущая Эмма Томпсон.

Из 15 финалистов премии были объявлены 5 победителей: по одному из каждой категории. Каждый из них получил приз в $1,3 млн для развития своих личных проектов. Известно, что герцог Кембриджский будет проводить премию до 2030 года, чтобы стимулировать участников и организации к разработке инновационных идей для решения проблем по восстановлению планеты.

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Кейт Миддлтон вручила награду республике Коста-Рика в категории "Защита и восстановление природы".

"Природа жизненно важна для всех нас. Процветающий мир природы регулирует наш климат, поддерживает наше физическое и психическое здоровье и помогает прокормить наши семьи. Но мы слишком долго пренебрегали нашими дикими просторами и теперь сталкиваемся с рядом переломных моментов. Если мы не будем действовать сейчас, то навсегда дестабилизируем нашу планету и лишим наших детей будущего, которого они заслуживают. Однако финалисты конкурса Earthshot Prize показывают нам, что к 2030 году мы сможем увидеть, как мир природы растет, а не сокращается, впервые за столетия", – сказала герцогиня, обращаясь непосредственно к многомиллионной аудитории по всему миру.

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"Я рада объявить о вручении первой в истории премии Earth Shot Prize. За охрану и восстановление природы награждена Республика Коста-Рика", – подытожила свою речь жена будущего короля. Награда будет передана президенту страны Карлосу Альварадо Кесаде, который появился по видеосвязи со своей женой Клаудией и сыном Габриэлем.

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Напомним, Кейт Миддлтон произвела фурор, появившись на премьере фильма "Не время умирать" в платье от Jenny Packham, которое не только вошло в капсульную коллекцию 007, но и стало хитом продаж, несмотря на высокую цену.