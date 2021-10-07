"Золотое" платье Кейт Миддлтон от Jenny Packham за 4000 фунтов стало хитом продаж

Изначально платье для жены принца Уильяма создавали на заказ, но его популярность среди клиентов бренда была такой большой, что бренд решил отшить копии наряда.

Вечернее платье от Jenny Packham, в котором герцогиня Кембриджская появилась на премьере фильма "Не время умирать", вызвало ажиотаж, и его разбирают, как только оно поступает в магазины, несмотря на высокую стоимость. Расшитый золотыми пайетками и стразами наряд с кейпом оценен в 4000 фунтов стерлингов ($4465), пишет Daily Mail.

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Платье, которое сначала было отшито на заказ в единственном экземпляре, теперь можно купить через интернет-магазин Farfetch, и оно очень быстро продается. На сайте осталось всего два размера – L и XL.

[ + – ] платье пользуется большой популярностью, несмотря на высокую цену Фото: Скриншот

По информации издания, на создание платья дизайнера Дженни Пэкхем вдохновил образ девушки Бонда Джилл Мастерсон из серии "Голдфингер" (1964), которая, покрытая золотом, лежала на кровати. Наряд сделан из нижнего платья телесного цвета и тюлевого верха, расшитого золотыми пайетками и стразами. У него V-образный вырез спереди.

Среди поклонников лейбла Jenny Packham – немало мировых знаменитостей. Платья британского дизайнера с удовольствием надевают на красные дорожки Анджелина Джоли, Тейлор Свифт и другие знаменитости. Герцогиня Кембриджская является давней почитательницей бренда, и каждый ее выход в свет в наряде от Jenny Packham является лучшей рекламой дизайнеру.

Напомним, недавно Дженни Пэкхем создала капсульную коллекцию 007, посвященную 60-летию "бонданы". Она представила восемь платьев, на которые ее вдохновили героини фильмов об агенте 007.