"Золоте" плаття Кейт Міддлтон від Jenny Packham за 4000 фунтів стало хітом продажів
Спочатку плаття для дружини принца Вільяма створювали на замовлення, але його популярність серед клієнтів бренду була такою великою, що бренд вирішив відшити копії наряду.
Вечірня сукня від Jenny Packham, у якій герцогиня Кембриджська з'явилася на прем'єрі фільму "Не час помирати", викликала ажіотаж, і її розбирають, як тільки вона надходить у магазини, незважаючи на високу вартість. Розшитий золотими паєтками і стразами наряд з Кейт оцінений у 4000 фунтів стерлінгів ($4465), пише Daily Mail.
Сукню, яку спочатку було зшито на замовлення в єдиному екземплярі, тепер можна придбати через інтернет-магазин Farfetch, і вона дуже швидко продається. На сайті залишилося всього два розміри — L і XL.
За інформацією видання, на створення сукні дизайнерку Дженні Пекхем надихнув образ дівчини Бонда Джилл Мастерсон із серії "Голдфінгер" (1964), яка, покрита золотом, лежала на ліжку. Наряд зроблений з нижньої сукні тілесного кольору і тюлевого верху, розшитого золотими паєтками і стразами. У нього V-подібний виріз спереду.
Серед шанувальників лейбла Jenny Packham — чимало світових знаменитостей. Плаття британського дизайнера із задоволенням надягають на червоні доріжки Анджеліна Джолі, Тейлор Свіфт та інші знаменитості. Герцогиня Кембриджська є давньою шанувальницею бренду, і кожен її вихід у світ у наряді від Jenny Packham є найкращою рекламою дизайнеру.
Нагадаємо, нещодавно Дженні Пекхем створила капсульну колекцію 007, присвячену 60-річчю "бондіани". Вона представила вісім суконь, на які її надихнули героїні фільмів про агента 007.