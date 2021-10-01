Золота сукня Кейт Міддлтон увійшла в капсульну колекцію 007 від Jenny Packham

Усього в колекції представлені вісім нарядів, на які дизайнерку надихнули жінки, які з'являлися в бондіані.

Щоб відсвяткувати майбутнє 60-річчя Джеймса Бонда, британська дизайнерка Дженні Пекгем (Jenny Packham) спільно з EON Productions розробила ексклюзивну капсульну колекцію вечірніх суконь, повідомляється на сайті франшизи про суперагента 007.

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Вісім суконь відображають спадщину сильних жіночих персонажів із фільмів про пригоди Джеймса Бонда "Помри, але не зараз" і "Казино Рояль".

"Фільми про Бонда були кінематографічною константою мого життя, і їхній гламур завжди надихав мене. Отже, коли мене просять описати найважливіший момент у моїй кар'єрі — побачити один із моїх дизайнів у фільмі про Бонда — це одне з них. Від Урсули Андресс, яка виходить з океану в білому бікіні з пристебнутим до стегна ножем, до Катерини Муріно в "Казино Рояль", драпірованої спекотним гранатовим атласом, мода жінок Бонда унікальна та непідвладна часу. Створення колекції суконь у стилі Бонда у співпраці з EON Productions було неймовірним досвідом", — зізналася 56-річна дизайнерка.

Дівчата в розкішному вбранні позували знаменитому фотографу Грегу Вільямсу в розкішному ресторані Isabels у Лондоні, який утілює в собі "високооктановий гламур світу 007".

У Instagram дизайнерки опубліковані чотири сукні з колекції з короткою історією їхнього народження. Так, на створення вбрання з запахом Пакгем надихнулася образом актриси Мод Адамс, яка зіграла дівчину Бонда у фільмах "Людина з золотим пістолетом" і "Восьминіжка". Воно було відтворено у вигляді срібної сукні, розшитої бусами, прикрашеної райдужними кристалами, драпіруванням у вигляді водоспаду та глибоким розрізом.

[ + – ] На створення цієї сукні дизайнерку надихнула актриса Мод Адамс Фото: JENNY PACKHAM/Instagram

Аня Амасова, героїня серії "Шпигун, який мене любив" у виконанні Барбари Бах, надихнула дизайнерку на створення темно-синьої сукні з м'якого крепу, прикрашеного кристалами, з розрізами на стегнах і шифоновою накидкою, яка струмениться.

[ + – ] Сукня з розрізами та шифоновою накидкою від JENNY PACKHAM Фото: JENNY PACKHAM/Instagram

Розкішна червона сукня з колекції — заслуга самої героїні на ім'я Сильвія Тренч із найпершого фільму про Бонда "Доктор Ноу" (1962). Її роль зіграла Юніс Гейсон.

[ + – ] На цей наряд британську модельєрку надихнула героїня з найпершої картини про Джеймса Бонда Фото: JENNY PACKHAM/Instagram

Особливе місце в колекції займає сукня, у якій герцогиня Кейт Міддлтон викликала фурор на світовій прем'єрі "Не час помирати" в Королівському Альберт-холі.

[ + – ] У такій же сукні Кейт Міддлтон підкорила публіку на прем'єрі останнього фільму про Бонда Фото: JENNY PACKHAM/Instagram

Розшита золотими паєтками, стразами і з кейпом, вона стала найобговорюванішим нарядом червоної доріжки та закріпила за герцогинею Кембриджською звання ікони стилю.