Золота сукня Кейт Міддлтон увійшла в капсульну колекцію 007 від Jenny Packham
Усього в колекції представлені вісім нарядів, на які дизайнерку надихнули жінки, які з'являлися в бондіані.
Щоб відсвяткувати майбутнє 60-річчя Джеймса Бонда, британська дизайнерка Дженні Пекгем (Jenny Packham) спільно з EON Productions розробила ексклюзивну капсульну колекцію вечірніх суконь, повідомляється на сайті франшизи про суперагента 007.
Вісім суконь відображають спадщину сильних жіночих персонажів із фільмів про пригоди Джеймса Бонда "Помри, але не зараз" і "Казино Рояль".
"Фільми про Бонда були кінематографічною константою мого життя, і їхній гламур завжди надихав мене. Отже, коли мене просять описати найважливіший момент у моїй кар'єрі — побачити один із моїх дизайнів у фільмі про Бонда — це одне з них. Від Урсули Андресс, яка виходить з океану в білому бікіні з пристебнутим до стегна ножем, до Катерини Муріно в "Казино Рояль", драпірованої спекотним гранатовим атласом, мода жінок Бонда унікальна та непідвладна часу. Створення колекції суконь у стилі Бонда у співпраці з EON Productions було неймовірним досвідом", — зізналася 56-річна дизайнерка.
Дівчата в розкішному вбранні позували знаменитому фотографу Грегу Вільямсу в розкішному ресторані Isabels у Лондоні, який утілює в собі "високооктановий гламур світу 007".
У Instagram дизайнерки опубліковані чотири сукні з колекції з короткою історією їхнього народження. Так, на створення вбрання з запахом Пакгем надихнулася образом актриси Мод Адамс, яка зіграла дівчину Бонда у фільмах "Людина з золотим пістолетом" і "Восьминіжка". Воно було відтворено у вигляді срібної сукні, розшитої бусами, прикрашеної райдужними кристалами, драпіруванням у вигляді водоспаду та глибоким розрізом.
Аня Амасова, героїня серії "Шпигун, який мене любив" у виконанні Барбари Бах, надихнула дизайнерку на створення темно-синьої сукні з м'якого крепу, прикрашеного кристалами, з розрізами на стегнах і шифоновою накидкою, яка струмениться.
Розкішна червона сукня з колекції — заслуга самої героїні на ім'я Сильвія Тренч із найпершого фільму про Бонда "Доктор Ноу" (1962). Її роль зіграла Юніс Гейсон.
Особливе місце в колекції займає сукня, у якій герцогиня Кейт Міддлтон викликала фурор на світовій прем'єрі "Не час помирати" в Королівському Альберт-холі.
Розшита золотими паєтками, стразами і з кейпом, вона стала найобговорюванішим нарядом червоної доріжки та закріпила за герцогинею Кембриджською звання ікони стилю.