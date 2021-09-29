Кейт Міддлтон у сукні кольору золота з'явилася на прем'єрі "бондіани": кадри розкоші

Крім Кейт і Вільяма, світову прем'єру фільму "Не час помирати" відвідали принц Чарльз з дружиною.

Герцогиня Кембриджська Кетрін разом з чоловіком, а також принцом Чарльзом і його дружиною Каміллою, герцогинею Корнуольською, відвідала світову прем'єру 25-ї частини "бондіани" під назвою "Не час помирати", яка відбулася в Королівському Альберт-холі в Лондоні, і стала справжньою сенсацією вечора.

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Кейт Міддлтон вибрала для появи на публіці розкішне плаття, що облягає з кейпом і глибоким вирізом від улюбленого бренду Jenny Packham вартістю майже $4000, тілесного кольору з прозорим верхом, щедро декороване паєтками, через що весь наряд виглядав, наче зроблений із золота. Образ вона доповнила золотими сережками Onitaa за $390, зробленими на замовлення південноазійським лейблом розкішної моди в Пакистані. На ногах у герцогині були шкіряні туфлі Aquazzura за $750.

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Її чоловік, принц Вільям, з'явився на червоній доріжці в класичному чорному смокінгу, дозволивши своїй дружині сяяти в буквальному сенсі цього слова.

Вільям і Кейт приїхали в Альберт-хол першими. Під захоплені крики натовпу вони пройшли по червоній килимовій доріжці повз одного зі знаменитих автомобілів Aston Martin з фільму до входу в будівлю. Потім до них приєдналися батько герцога Кембриджського з дружиною.

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Принц Чарльз надів на прем'єру чорний костюм з білою сорочкою і краваткою-метеликом, а Камілла Паркер-Боулз вибрала для виходу у світ блідо-блакитне шифонове плаття зі срібною вишивкою від Bruce Oldfield. До нього герцогиня підібрала туфлі-човники зі сріблястої шкіри Sole Bliss Carmen на середньому каблуці.

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На прем'єрі високопоставлені члени королівської сім'ї поспілкувалися з акторами, які зіграли в картині: Денієлом Крейґом, Рамі Малеком, Леєю Сейду та Лашаною Лінч. Крім того, їм представили сценаристів Фібі Воллер-Брідж, Ніла Первіса і Роберта Вейда, а також співачку Біллі Айліш і її брата-музиканта Фіннеаса О'Коннелла, які стали співавторами нового саундтреку до фільму. Кейт, Вільям, Камілла і Чарльз поговорили і з продюсерами картини Майклом Джі Вілсоном і Барбарою Брокколі та режисером стрічки Кері Джоджі Фукунагою.

"Чудово бачити @ 007 знову на наших великих екранах! "Не час помирати" — 25-й фільм про Бонда і останній після 15 років для Денієла Крейґа в цій ролі. Він демонструє надихаючу роботу акторів, музикантів, режисерів, кінематографістів і всіх, хто брав участь у створенні такого особливого фільму", — написали герцоги Кембриджські на своїй офіційній сторінці у Twitter після прем'єри.

У залі до королівської сім'ї приєдналися ряд медичних працівників і військовослужбовців. Це був жест подяки за їхню роботу під час пандемії Covid.

Довгоочікуваний фільм "Не час помирати" став останнім для Денієла Крейґа, який зіграв у п'яти серіях "бондіани". Під час спілкування з актором Кейт Міддлтон зізналася, що є його давньою і великою прихильницею.

"Ви дуже мило виглядаєте!", — відреагував на появу герцогині Кетрін Крейґ, який нещодавно отримав почесне звання командера Королівського військово-морського флоту Великобританії. Аналогічне було в його героя Джеймса Бонда.

Рідкісна поява принца Чарльза з дружиною, сином і невісткою на публіці вже дала привід ЗМІ говорити про "нову еру" співпраці і солідарності між майбутнім королем і його первістком. Крім того, поява на прем'єрі високопоставлених членів монаршої родини пояснюється ще й тим, що спадкоємець престолу Чарльз є покровителем Британського інституту кіно, а його син Вільям — президентом Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (Bafta).

Востаннє герцоги Кембриджські були на прем'єрі "бондіани" у 2015 році, коли вийшов фільм "Привид". Тоді разом з ними був і принц Гаррі. Чарльз і Камілла відвідали світову прем'єру 23-го фільму про Бонда "007: Координати "Скайфолл"" у 2012 році. До речі, принц Чарльз, який є великим шанувальником "бондіани", ще у 2019 році побував на зйомках картини і поспілкувався з Крейґом.

[ + – ] Принц Чарльз і Денієл Крейґ, 2019 рік

Нагадаємо, Кейт Міддлтон зіграла в теніс в парі з новою суперзіркою цього виду спорту у Великобританії Еммою Радукану. Остання, до речі, теж була помічена на прем'єрі "Не час помирати".