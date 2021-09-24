Деніел Крейг отримав такий же ранг у Королівському ВМФ Великобританії, що й Джеймс Бонд

Актор заявив, що це звання для нього — велика честь.

53-річний британський актор Деніел Крейг, який зіграв суперагента Джеймса Бонда в п'яти частинах франшизи, до виходу останньої серії під назвою "Не час вмирати" підійшов не тільки в ранзі одного з найбільш високооплачуваних акторів у індустрії кіно, а й отримав почесне звання від Королівського військово-морського флоту Великобританії, повідомляють закордонні ЗМІ.

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Актор призначений почесним командером військово-морського флоту Великобританії, як і його герой у "бондіані", адже, за сюжетом, агент 007 — не тільки секретний співробітник МІ-6, але й командувач ВМФ.

Повний звання Джеймса Бонда — командир Джеймс Бонд CMG RNVR, що вказує на те, що він є членом ордена Святого Михайла і Святого Георгія і Королівського військово-морського резерву. В оригінальних романах Яна Флемінга Бонд служив на флоті під час Другої світової війни, перш ніж був завербований як шпигун після її закінчення. Військове минуле персонажа в фільмах не дуже багато обговорюється, але в деяких стрічках, таких як "Шпигун, який мене кохав" і "Завтра не помре ніколи", він знову одягав свою стару військово-морську форму.

Крейг, коментуючи нагороду, сказав, що дуже зворушений таким жестом.

"Для мене велика честь бути призначеним у званні Почесного командувача на вищій службі", — зазначив актор.

Причина, з якої Крейг отримав це звання зараз, полягає в тому, що його багаторічне перебування на посаді агента 007, нарешті, підходить до кінця, оскільки "Не час помирати" офіційно є останнім фільмом з його участю. Це питання зараз активно обговорюється, і продюсери картини вже висловилися на тему того, яким повинен бути наступний Бонд.

30 вересня прем'єра 25-ї частини "бондіани" стартує в британських кінотеатрах. Очікується, що на прем'єрний показ фільму прийдуть принц Чарльз із дружиною, а компанію їм складуть принц Вільям і Кейт Міддлтон.