Творці "бондіани" розповіли, яким буде наступний агент 007

На пошук виконавця головної ролі в команди фільмів про Джеймса Бонда йде від декількох місяців до декількох років.

Ще не встиг вийти на великі екрани останній фільм "бондіани" з Денієлом Крейґом "Не час помирати", який стане фінальною роботою актора, котрий зіграв у п'яти частинах франшизи, як фанатів фільму зацікавило питання, хто ж підхопить естафету і стане новим супергероєм. В інтерв'ю Entertainment Weekly кастинг-директорка Деббі Маквільямс трохи відкрила таємницю.

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За словами Деббі, яка приєдналася до команди "бондіани" в 1981 році і допомогла знайти таких акторів на головну роль як Тімоті Далтон, Пірс Броснан і Денієл Крейґ, на пошук актора, який би ідеально підходив на роль агента 007, йдуть місяці, а то й роки пошуків.

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Вона коротко описала портрет претендента на головну роль у новому фільмі.

"Це той, хто може стояти на своєму, привабливий, фізично розвинений, здатний взяти на себе не тільки роль, але і все, що її супроводжує. Це досить складне завдання. Роль може ще довго бути з актором, навіть після завершення зйомок. Хоча я думаю, що зараз це не так важливо, як раніше. Я думаю, що деякі люди дуже сильно зациклилися на цьому, а іншим це вдалося, особливо якщо вони вибрали хороші проекти, крім Бонда, де їх вважають просто дуже хорошим актором, а не просто Джеймсом Бондом", — підкреслила Маквільямс.

На запитання журналістів про те, що входить у прослуховування кандидатів на роль суперагента, Деббі відповіла:

"Це досить жорсткий процес, він триває досить тривалий час. Багато людей розглядаються, а потім відсіваються з тієї чи іншої причини. Потім залишається два або три варіанти, і ці люди зазвичай мають пройти спеціальний тест, вони повинні провести оцінку трюків і зустрітися з усіма. Це рішення комітету, у складі якого продюсери, студія і режисер, але, як правило, це рішення багато в чому залежить від сім'ї Брокколі, яка управляє компанією Eon Productions, що продюсує серію фільмів про Джеймса Бонда. Вони значною мірою контролюють ситуацію. Але я не думаю, що вони коли-небудь залишали когось, кого студія категорично не хотіла".

За словами Маквільямс, серед усіх акторів, затверджених на головну роль, кандидатура Крейґа піддалася найбільшій критиці:

"Це було неймовірно негативно. Реакція преси була жахливою, і мені було дуже його шкода, але в певному сенсі, я думаю, це майже спонукало його зробити все можливе, щоб довести, що всі не мають рації. Протягом усього фільму говорилося про те, що він не може ходити і говорити, він не може бігати, він не може правильно водити машину, і так багато всього, що було повністю і абсолютно неправильно. І він просто зчепив зуби, продовжив роботу, а потім вийшов фільм, і всі сказали: "ого, я думаю, він нам усе-таки подобається". За ним буде непросто слідувати".

Наступними претендентами на цю роль називають темношкірого актора Ідріса Ельбу, а також Тома Гарді, але остаточне ім'я поки не названо.

Тим часом сам Денієл Крейґ після завершення роботи над картиною подякував усім, з ким працював стільки років.

Нагадаємо, у світовий прокат 25-й за рахунком фільм про Джеймса Бонда вийде 7 листопада.