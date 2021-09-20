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Создатели "бондианы" рассказали, каким будет следующий агент 007

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исполнители роли Джеймса Бонда
До Дэниела Крейгами агентами 007 были Пирс Броснан, Тимоти Далтон, Роджер Мур, Джордж Лэзенби, а также сэр Шон Коннери.

На поиск исполнителя главной роли у команды фильмов о Джеймсе Бонде уходит от нескольких месяцев до нескольких лет.

Еще не успел выйти на большие экраны последний фильм "бондианы" с Дэниелом Крейгом "Не время умирать", который станет финальной работой актера, сыгравшего в пяти частях франшизы, как фанатов фильма заинтересовал вопрос, кто же подхватит эстафетную палочку и станет новым супергероем. В интервью Entertainment Weekly кастинг-директор Дебби МакУильямс немного приоткрыла тайну.

По словам Дебби, которая присоединилась к команде "бондианы" в 1981 году и помогла найти таких актеров на главную роль как Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг, на поиск актера, который бы идеально подходил на роль агента 007, уходят месяцы, если не годы поисков.

Дэниел Крейг в роли Бонда появится в последний раз

Она вкратце описала портрет претендента на главную роль в новом фильме.

"Это тот, кто может стоять на своем, привлекательный, физически развитый, способный взять на себя не только роль, но и все, что ей сопутствует. Это довольно сложная задача. Роль может еще долго быть с актером даже после завершения съемок. Хотя я думаю, что сейчас это не так важно, как раньше. Я думаю, что некоторые люди очень сильно зациклились на этом, а другим это удалось, особенно если они выбрали хорошие проекты, помимо Бонда, где их считают просто очень хорошим актером, а не просто Джеймсом Бондом", – подчеркнула МакУильямс..

На вопрос журналистов о том, что входит в прослушивание кандидатов на роль суперагента, Дебби ответила:

"Это довольно жесткий процесс, он длится довольно продолжительное время. Многие люди рассматриваются, а затем отсеиваются по той или иной причине. Затем остается два или три варианта, и эти люди обычно должны пройти специальный тест, они должны провести оценку трюков и встретиться со всеми. Это решение комитета, в составе которого продюсеры, студия и режиссер, но, как правило, это решение во многом зависит от семьи Брокколи, которая управляет компанией Eon Productions, продюсирующей серию фильмов о Джеймсе Бонде. Они в значительной степени контролируют ситуацию. Но я не думаю, что они когда-либо оставляли кого-то, кого студия категорически не хотела".

По словам МакУильямс, среди всех актеров, утвержденных на главную роль, кандидатура Крейга подверглась самой большой критике:

"Это было невероятно негативно. Реакция прессы была ужасной, и мне было очень его жалко, но в некотором смысле, я думаю, это почти побудило его сделать все возможное, чтобы доказать, что все неправы. На протяжении всего фильма говорилось о том, что он не может ходить и говорить, он не может бегать, он не может правильно водить машину, и так много всего, что было полностью и совершенно неверно. И он просто сцепил зубы, продолжил работу, а потом вышел фильм, и все сказали: "Ого, я думаю, он нам все-таки нравится". За ним будет непросто следовать".

Следующими претендентами на эту роль называют темнокожего актера Идриса Эльбу, а также Тома Харди, но окончательное имя пока не названо.

Тем временем сам Дэниел Крейг после завершения работы над картиной поблагодарил всех, с кем работал столько лет.

Напомним, в мировой прокат 25-ый по счету фильм о Джеймсе Бонде выйдет 7 ноября.