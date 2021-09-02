"Не время умирать": вышел официальный трейлер последней "бондианы" с Дэниелом Крейгом

Дэниеэл Крейг сыграл агента 007 в пяти фильмах. По словам продюсера "бондианы" Барбары Брокколи, ему на смену придет другой актер.

Студия Universal Pictures представила официальный трейлер 25-го фильма о приключениях Джеймса Бонда под названием "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом в главной роли.

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Режиссером картины выступил Кэри Фукунага, который также поработал над сценарием вместе с Робертом Уэйдом, Нилом Первисом и Фиби Уоллер-Бридж.

Кроме Крейга, в ленте снова можно будет увидеть Леа Сейду, Наоми Харрис, Кристофа Вальца, Рэйф Файнс и Джефри Райта из предыдущих серий франшизы, а из новых лиц в картине появятся Рами Малек, который играет одного из двух злодеев, бывшая девушка Бена Аффлека Ана де Армас, Лашана Линч, Билли Магнуссен, ДевидДенски и Дали Бенсалла.

В фильме "Не время умирать" действие происходит не менее, чем через пять лет после предыдущих событий. Джеймс Бонд после увольнения из МИ-6 наслаждается жизнью на Ямайке. Однако все его планы о спокойном отдыхе рушатся после того, как старый друг, агент ЦРУ Феликс Лейтер, просит Бонда помочь в поисках пропавшего ученого.

Для выполнения этой миссии агенту 007 придется объединить свои усилия с главой террористической организации "Спектр" Эрнстом Ставро Блофельдом, который попал в тюрьму в результате спецоперации британских спецслужб. Вместе они будут противостоять умному и опасному противнику.

В прошлом году многолетний продюсер "бондианы" Барбара Брокколи сообщила СМИ, что Крейг в последний раз играет Джеймса Бонда. "Не время умирать" станет кульминацией всех пяти серий с участием актера, в котором сходятся все сюжетные линии.

"Должна признать, что в результате фильм получился эпическим", – отметила Броколли. Кстати, она является дочерью Альберта Брокколи, продюсера первых фильмов о Бонде, и с 1995 года продолжает работу отца.

Премьера "Не время умирать" несколько раз переносилась из-за пандемии коронавируса. Она запланирована на 30 сентября, а в американский прокат картина выходит 8 ноября.

Тем временем уже активно обсуждается следующий кандидат на роль легендарного агента. Им может стать как темнокожий актер, так и женщина.