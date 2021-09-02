"Не час помирати": вийшов офіційний трейлер останньої "бондіани" з Деніелом Крейгом

Деніеел Крейг зіграв агента 007 у п'яти фільмах. За словами продюсера "бондіани" Барбари Брокколі, йому на зміну прийде інший актор.

Студія Universal Pictures представила офіційний трейлер 25-го фільму про пригоди Джеймса Бонда під назвою "Не час помирати" з Деніелом Крейгом у головній ролі.

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Режисером картини став Кері Фукунага, який також попрацював над сценарієм разом із Робертом Вейдом, Нілом Первісом і Фібі Воллер-Брідж.

Крім Крейга, в стрічці знову можна буде побачити Леа Сейду, Наомі Гарріс, Крістофа Вальца, Рейф Файнс і Джеффрі Райта з попередніх серій франшизи, а з нових осіб у картині з'являться Рамі Малек, який грає одного з двох лиходіїв, колишня дівчина Бена Аффлека Ана де Армас, Лаша Лінч, Біллі Магнуссен, Девід Денскі і Далі Бенсалла.

У фільмі "Не час вмирати" дія відбувається не менше, ніж через п'ять років після попередніх подій. Джеймс Бонд після звільнення з МІ-6 насолоджується життям на Ямайці. Однак всі його плани про спокійний відпочинок руйнуються після того, як старий друг, агент ЦРУ Фелікс Лайтер, просить Бонда допомогти в пошуках зниклого вченого.

Для здійснення цієї місії агенту 007 доведеться об'єднати свої зусилля з главою терористичної організації "Спектр" Ернстом Ставро Блофельда, який потрапив у в'язницю внаслідок спецоперації британських спецслужб. Разом вони протистоятимуть розумному і небезпечному супротивнику.

У минулому році багаторічна продюсерка "бондіани" Барбара Брокколі повідомила ЗМІ, що Крейг востаннє грає Джеймса Бонда. "Не час помирати" стане кульмінацією всіх п'яти серій за участю актора, в якому сходяться всі сюжетні лінії.

"Повинна визнати, що зрештою фільм вийшов епічним", — зазначила Броколлі. До речі, вона є дочкою Альберта Брокколі, продюсера перших фільмів про Бонда, і з 1995 року продовжує роботу батька.

Прем'єра "Не час помирати" кілька разів переносилася через пандемію коронавірусу. Вона запланована на 30 вересня, а в американський прокат картина виходить 8 листопада.

Тим часом вже активно обговорюється наступний кандидат на роль легендарного агента. Ним може стати як темношкірий актор, так і жінка.