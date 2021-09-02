Чорношкіра Русалонька і жінка-Бонд. Що роблять із кінематографом гендерна та расова лояльність

Політкоректність і нові тенденції світу кіно, що вимагають присутності в кадрі представників різних рас і гендерної орієнтації, продовжують залишатися на порядку денному, і режисери, добровільно або ж на догоду цим самим тенденціям, надають давно відомим сюжетам дух сучасності — що, втім, не завжди подобається публіці.

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Свідченням тому є провал мінісеріалу "Анна Болейн", в якому англійську королеву зіграла чорношкіра акторка Джоді Тернер-Сміт. Трисерійний фільм із тріском провалився в рейтингу IMDb, а критики назвали його найгіршим проектом всіх часів. Сама ж виконавиця головної ролі у відповідь на критику заявила:

"Люди втрачають нюанс, що історично кольорові були стерті з історії — і, таким чином, була стерта їхня людяність. Ми ж не стираємо людяність білих людей. Ми прибираємо расу з розмови, щоб в центрі всього цього розповідати людську історію".

[ + – ] Джоді Фостер-Сміт в образі королеви Анни Болейн

Новий Джеймс Бонд. Хто стане наступним агентом 007 — чоловік чи жінка?

Ця невдача не зупинила ділків кіноіндустрії, які продовжують просувати політкоректність, при тому навіть, що іноді вона суперечить споконвічному сюжету. Взяти хоча б бондіану. Пару років тому в ЗМІ поповзли чутки про те, що новим Джеймсом Бондом стане актриса Лаша Лінч, яка зіграла подругу-пілота головної героїні в стрічці "Капітан Марвел" — який би це вигляд у підсумку не мало.

[ + – ] Деніел Крейг і Лаша Лінч

В результаті роль Бонда в серії "Не час помирати" зіграв все той же Деніел Крейг, а зараз букмекери в якості нового агента 007 бачать темношкірого Рене-Жана Пейджа, відомого за серіалом "Бріджертони", де він зіграв графа Гастінгса.

[ + – ] Деніел Крейг і Рене-Жан Пейдж, фаворит на роль Бонда за версією букмекерів Фото: коллаж Фокус

Цей історичний проект про життя англійської знаті, як і "Анна Болейн", піддався критиці за спотворення історичних фактів, оскільки, на думку оглядачів, за часів Регентства чорношкірі ніяк не могли бути представниками аристократії. Масла у вогонь підлило й те, що роль королеви Шарлотти виконала темношкіра актриса Голда Рошевель.

[ + – ] Голда Рошевель у ролі королеви Шарлотти та її реальний історичний прототип Фото: Film.ru

Чорношкіра Русалонька — мейнстрім, що загрожує скандалом

Не залишилися осторонь від нових віянь і старі добрі казки. Так, у 2019-му чимало шуму наробила новина, що русалоньку Аріель зіграє 19-річна співачка Геллі Бейлі. Нову персонажку вважають оптимальною з точки зору віянь часу, але точно далекою від звичного бачення об'єкта захоплення, поклоніння, інтересу або просто симпатії.

[ + – ] Геллі Бейлі стане новою Русалонькою Фото: People

Русалонька зачепила шанувальників діснєєвської класики не просто так. Представники покоління, яке виросло на популярних мультфільмах американської "фабрики анімаційних казок", обурені такими грубими змінами в образі майже сакральної героїні, зробленими на догоду популярним настроям у суспільстві.

У мережі вже з'явилися кадри зі зйомок перезапуску діснєєвської казки, які викликали неоднозначну реакцію публіки.

[ + – ] Перші кадри зі зйомок політкоректної "Русалоньки" Фото: коллаж Фокус

Гендерно-нейтральна фея-хрещена з "Попелюшки" як апофеоз позитивної дискримінації

Не оминули зміни й історію про Попелюшку. На роль головної героїні автори нової версії казки запросили колумбійську співачку Камілу Кабейо, яка має досить органічний вигляд у цьому образі. Але ось вибір кандидатури на роль феї-хресної у багатьох викликав якщо не обурення, то подив. Творити диво в новій-старій кіноказці буде 51-річний актор і співак Біллі Портер, який постав у трейлері "Попелюшки" як гендерно-нейтральна фея в яскравій сукні.

[ + – ] У новій екранізації "Попелюшки" з'явиться темношкіра гендерно-нейтральна фея-хрещена

Політкоректність у маси: хто став першопрохідцем

Слід зазначити, що до головних героїв знаменитих творів кінематографісти і театральні постановники дісталися відносно недавно. Але, якщо простежити еволюцію появи нетрадиційно інтерпретованих образів на екрані, то можна згадати леді Гвіневру в британському серіалі "Мерлін" — яка, за задумом творців проекту, виступала в ролі чорношкірої покоївки сестри короля Артура. Або "Анну Кареніну" в лондонській театральній постановці режисера Джо Кліффорда, де всі жіночі ключові персонажі були представлені чорношкірими актрисами.

[ + – ] "Анна Кареніна" в баченні режисера Джо Кліффорда

Сюди ж можна віднести нову версію казки "Лускунчик", яка вийшла на екрани в кінці 2018 року. В авторській інтерпретації класичного твору Ернста Теодора Амадея Гоффмана глядачі познайомилися з німцем Дроссельмаєром у виконанні Моргана Фрімана. Хоча, справедливості заради, варто відзначити, що в цій постановці взагалі від оригіналу збереглося небагато.

[ + – ] Морган Фріман у постановці "Лускунчика" Фото: Disney

Кількома роками раніше творці серії фільмів "Тор" від кіностудії Marvel вирішили логічним запросити на роль скандинавського міфологічного героя Геймдалля британського актора афроамериканського походження — Ідріса Ельбу.

[ + – ] Ідріс Ельба — Геймдалль Фото: Marvel

В той же ряд сміливо стає постановка режисера Гая Річі історії про короля Артура ("Меч короля Артура"), яка сильно "грішить" реверансами на адресу позитивної дискримінації. Цей цікавий фентезі-фільм взагалі претендує на звання "космополіт десятиліття". Тут ми побачили кельтів, римлян, вікінгів, чорношкірого лицаря Круглого столу і навіть китайського майстра бойових мистецтв.

[ + – ] Кадр із фільму "Меч короля Артура"

Правда, в цій стрічці і сам король Артур не дуже сподобався глядачам. Іконічний британський герой, за задумом режисера, починав свій героїчний шлях викидайлом у борделі, що також веде глядача далеко від оригінальної історії.

[ + – ] Кадр із фільму "Меч короля Артура"

Втім, якщо ми копнемо далекий 2012 рік, то виявимо там і зовсім дивовижне явище, а саме — компаньйона Шерлока Голмса — доктора Джона Ватсона у виконанні жінки-азіатки, актриси Люсі Лью. Просто серіал "Елементарно" так давно прижився на екранах, що його герої, перенесені в сучасний Нью-Йорк і зі зміненою статтю, вже нікого не дивують.

[ + – ] Люсі Лью в ролі доктора Ватсона — кадр із серіалу "Елементарно"

Імовірно, творців саме цього серіалу можна вважати основоположниками моди на ключових екранних героїв-перевертнів. Масштабний тренд, який змінює масову культуру, підкрався до нас безшумно, як це часто буває, запустивши незворотні процеси, до яких вже приєднуються провідні світові режисери.

У 2018 році Стівен Спілберг заявив, що готовий у наступній частині саги про Індіану Джонса зробити головну героїню жінкою. "Думаю, що ми змінимо ім'я — і замість Джонса у нас буде Джоан. Не бачу в цьому нічого поганого", — сказав режисер. Правда, Спілберг не визначив, яку роль у зйомках майбутньої стрічки він відводить для себе особисто і чи планує взагалі оскароносний режисер брати участь у долі Індіани-жінки.

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Як би там не було, ясно одне: більше ніхто не бачить проблеми в кардинальних змінах культових літературних і кінематографічних образів, за винятком, мабуть, самих споживачів кінопродукту. Але...як ми бачимо, їхню думку враховують в останню чергу.

Беручи до уваги, якими темпами набирає обертів позитивна дискримінація за всіма критеріями, в найближчому майбутньому ми можемо розраховувати на появу Отелло-азіата з непередбачуваною гендерною приналежністю, вагою і сексуальною орієнтацією. Адже на захист кожної невідповідності образу знайдеться мільйон аргументів "за". А справа глядача нескладна — купити поп-корн і розрахуватися за квитки в касах. Тобто просто компенсувати витрати продюсерів на бюджет проекту і дати їм трохи заробити зверху.