Чернокожая Русалочка и женщина-Бонд. Что делают с кинематографом гендерная и расовая лояльность
Больше никто не видит проблемы в кардинальных изменениях культовых литературных и кинематографических образов, за исключением, пожалуй, самих потребителей кинопродукта. Но… их мнение учитывается в последнюю очередь.
Политкорректность и новые тенденции мира кино, требующие присутствия в кадре представителей разных рас и гендерной ориентации, продолжают оставаться на повестке дня, и режиссеры, добровольно либо же в угоду этим самым тенденциям, придают давно известным сюжетам дух современности — что, впрочем, не всегда нравится публике.
Свидетельством тому является провал мини-сериала "Анна Болейн", в котором английскую королеву сыграла чернокожая актриса Джоди Тернер-Смит. Трехсерийный фильм с треском провалился в рейтинге IMDb, а критики назвали его худшим проектом всех времен. Сама же исполнительница главной роли в ответ на критику заявила:
"Люди упускают нюанс, что исторически цветные были стерты из истории — и, таким образом, была стерта их человечность. Мы же не стираем человечность белых людей. Мы убираем расу из разговора, чтобы в центре всего этого рассказывать человеческую историю".
Новый Джеймс Бонд. Кто станет следующим агентом 007 – мужчина или женщина?
Эта неудача не остановила воротил киноиндустрии, которые продолжают продвигать политкорректность, при том даже, что иногда она противоречит изначальному сюжету. Взять хотя бы бондиану. Пару лет назад в СМИ поползли слухи о том, что станет новым "Джеймсом Бондом" станет актриса Лашана Линч, сыгравшая подругу-пилота главной героини в ленте "Капитан Марвел" — как бы это в итоге ни выглядело.
В результате роль Бонда в серии "Не время умирать" сыграл все тот же Дэниэл Крейг, а сейчас букмекеры в качестве нового агента 007 видят темнокожего Рене-Жана Пейджа, известного по сериалу "Бриджертоны", где он сыграл графа Гастингса.
Этот исторический проект о жизни английской знати как и "Анна Болейн" подвергся критике за искажение исторических фактов, поскольку, по мнению обозревателей, во времена Регентства чернокожие никак не могли быть представителями аристократии. Масла в огонь подлило и то, что роль королевы Шарлотты исполнила темнокожая актриса Голда Рошевель.
Чернокожая Русалочка – мейнстрим, чреватый скандалом
Не остались в стороне от новых веяний и старые добрые сказки. Так, в 2019-м немало шума наделала новость, что русалочку Ариэль сыграет 19-летняя певица Холли Бейли. Новый персонаж посчитали оптимальным с точки зрения веяний времени, но точно далеким от привычного видения объекта восхищения, поклонения, интереса или просто симпатии.
Русалочка зацепила поклонников диснеевской классики не просто так. Представители поколения, выросшего на популярных мультфильмах американской "фабрики анимационных сказок", возмущены такими грубыми изменениями в образе почти сакральной героини, сделанными в угоду популярным настроениям в обществе.
В Сети уже появились кадры со съемок перезапуска диснеевской сказки, которые вызвали неоднозначную реакцию публики.
Гендерно-нейтральная фея-крестная из "Золушки" как апофеоз позитивной дискриминации
Не обошли изменения и историю о Золушке. На роль главной героини авторы новой версии сказки пригласили колумбийскую певицу Камилу Кабельо, которая довольно органично смотрится в этом образе. Но вот выбор кандидатуры на роль феи-крестной у многих вызвал если не возмущение, то недоумение. Творить волшебство в новой-старой киносказке будет 51-летний актер и певец Билли Портер, представший в трейлере "Золушки" как гендерно-нейтральная фея в ярком платье.
Политкорректность в массы: кто стал первопроходцем
Следует отметить, что до главных героев знаменитых произведений кинематографисты и театральные постановщики добрались относительно недавно. Но, если проследить эволюцию появления нетрадиционно интерпретированных образов на экране, то можно вспомнить леди Гвиневру в британском сериале "Мерлин" — которая, по замыслу создателей проекта, выступала в роли чернокожей горничной сестры короля Артура. Или "Анну Каренину" в лондонской театральной постановке режиссера Джо Клиффорда, где все женские ключевые персонажи были представлены чернокожими актрисами.
Сюда же можно отнести новую версию сказки "Щелкунчик", вышедшую на экраны в конце 2018 года. В авторской интерпретации классического произведения Эрнста Теодора Амадея Гоффмана зрители познакомились с немцем Дроссельмайером в исполнении Моргана Фримана. Хотя, справедливости ради стоит отметить, что в этой постановке вообще от оригинала сохранилось немного.
Несколькими годами ранее создатели серии фильмов "Тор" от киностудии Marvel посчитали логичным пригласить на роль скандинавского мифологического героя Хеймдалля британского актера афроамериканского происхождения – Идриса Эльбу.
В тот же ряд смело становится постановка режиссера Гая Ричи истории о короле Артуре ("Меч короля Артура"), которая сильно "грешит" реверансами в адрес позитивной дискриминации. Этот занятный фэнтези-фильм вообще претендует на звание "космополит десятилетия". Здесь мы увидели кельтов, римлян, викингов, чернокожего рыцаря Круглого стола и даже китайского мастера боевых искусств.
Правда, в этой ленте и сам король Артур не очень понравился зрителям. Иконический британский герой, по замыслу режиссера, начинал свой героический путь вышибалой в борделе, что, также уводит зрителя далеко от оригинальной истории.
Впрочем, если мы копнем далекий 2012 год, то обнаружим там и вовсе удивительное явление, а именно — компаньона Шерлока Холмса — доктора Джона Ватсона в исполнении женщины-азиатки, актрисы Люси Лью. Просто сериал "Элементарно" так давно прижился на экранах, что его герои, перенесенные в современный Нью-Йорк и сменившие пол, уже никого не удивляют.
Вероятно, создателей именно этого сериала можно считать основоположниками моды на ключевых экранных героев-перевертышей. Масштабный тренд, меняющий массовую культуру, подкрался к нам бесшумно, как это часто бывает, запустив необратимые процессы, к которым уже присоединяются ведущие мировые режиссеры.
В 2018 году Стивен Спилберг заявил, что готов в следующей части саги об Индиане Джонсе сделать главную героиню женщиной. "Думаю, что мы сменим имя — и вместо Джонса у нас будет Джоан. Не вижу в этом ничего плохого", – сказал режиссер. Правда, Спилберг не обозначил, какую роль в съемках будущей ленты он отводит для себя лично и планирует ли вообще оскароносный режиссер принимать участие в судьбе Индианы-женщины.Важно
Как бы там ни было, ясно одно: больше никто не видит проблемы в кардинальных изменениях культовых литературных и кинематографических образов, за исключением, пожалуй, самих потребителей кинопродукта. Но… как мы видим, их мнение учитывается в последнюю очередь.
Принимая во внимание, какими темпами набирает обороты позитивная дискриминация по всем критериям, в ближайшем будущем мы можем рассчитывать на появление Отелло-азиата с непредсказуемой гендерной принадлежностью, весом и сексуальной ориентацией. Ведь в защиту каждого несоответствия образу найдется миллион аргументов "за". А дело зрителя несложное – купить поп-корн и рассчитаться за билеты в кассах. То есть, просто компенсировать затраты продюсеров на бюджет проекта и дать им немного заработать сверху.