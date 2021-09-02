Политкорректность и новые тенденции мира кино, требующие присутствия в кадре представителей разных рас и гендерной ориентации, продолжают оставаться на повестке дня, и режиссеры, добровольно либо же в угоду этим самым тенденциям, придают давно известным сюжетам дух современности — что, впрочем, не всегда нравится публике.

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Свидетельством тому является провал мини-сериала "Анна Болейн", в котором английскую королеву сыграла чернокожая актриса Джоди Тернер-Смит. Трехсерийный фильм с треском провалился в рейтинге IMDb, а критики назвали его худшим проектом всех времен. Сама же исполнительница главной роли в ответ на критику заявила:

"Люди упускают нюанс, что исторически цветные были стерты из истории — и, таким образом, была стерта их человечность. Мы же не стираем человечность белых людей. Мы убираем расу из разговора, чтобы в центре всего этого рассказывать человеческую историю".

[ + – ] Джоди Фостер-Смит в образе королевы Анны Болейн

Новый Джеймс Бонд. Кто станет следующим агентом 007 – мужчина или женщина?

Эта неудача не остановила воротил киноиндустрии, которые продолжают продвигать политкорректность, при том даже, что иногда она противоречит изначальному сюжету. Взять хотя бы бондиану. Пару лет назад в СМИ поползли слухи о том, что станет новым "Джеймсом Бондом" станет актриса Лашана Линч, сыгравшая подругу-пилота главной героини в ленте "Капитан Марвел" — как бы это в итоге ни выглядело.

[ + – ] Дэниэл Крейг и Лашана Линч

В результате роль Бонда в серии "Не время умирать" сыграл все тот же Дэниэл Крейг, а сейчас букмекеры в качестве нового агента 007 видят темнокожего Рене-Жана Пейджа, известного по сериалу "Бриджертоны", где он сыграл графа Гастингса.

[ + – ] Дэниэл Крейг и Рене-Жан Пейдж, фаворит на роль Бонда по версии букмекеров Фото: коллаж Фокус

Этот исторический проект о жизни английской знати как и "Анна Болейн" подвергся критике за искажение исторических фактов, поскольку, по мнению обозревателей, во времена Регентства чернокожие никак не могли быть представителями аристократии. Масла в огонь подлило и то, что роль королевы Шарлотты исполнила темнокожая актриса Голда Рошевель.

[ + – ] Голда Рошевель в роли королевы Шарлотты и ее реальный исторический прототип Фото: Film.ru

Чернокожая Русалочка – мейнстрим, чреватый скандалом

Не остались в стороне от новых веяний и старые добрые сказки. Так, в 2019-м немало шума наделала новость, что русалочку Ариэль сыграет 19-летняя певица Холли Бейли. Новый персонаж посчитали оптимальным с точки зрения веяний времени, но точно далеким от привычного видения объекта восхищения, поклонения, интереса или просто симпатии.

[ + – ] Холли Бейли станет новой Русалочкой Фото: People

Русалочка зацепила поклонников диснеевской классики не просто так. Представители поколения, выросшего на популярных мультфильмах американской "фабрики анимационных сказок", возмущены такими грубыми изменениями в образе почти сакральной героини, сделанными в угоду популярным настроениям в обществе.

В Сети уже появились кадры со съемок перезапуска диснеевской сказки, которые вызвали неоднозначную реакцию публики.

[ + – ] Первые кадры со съемок политкорректной "Русалочки" Фото: коллаж Фокус

Гендерно-нейтральная фея-крестная из "Золушки" как апофеоз позитивной дискриминации

Не обошли изменения и историю о Золушке. На роль главной героини авторы новой версии сказки пригласили колумбийскую певицу Камилу Кабельо, которая довольно органично смотрится в этом образе. Но вот выбор кандидатуры на роль феи-крестной у многих вызвал если не возмущение, то недоумение. Творить волшебство в новой-старой киносказке будет 51-летний актер и певец Билли Портер, представший в трейлере "Золушки" как гендерно-нейтральная фея в ярком платье.

[ + – ] В новой экранизации "Золушки" появится темнокожая гендерно-нейтральная фея-крестная

Политкорректность в массы: кто стал первопроходцем

Следует отметить, что до главных героев знаменитых произведений кинематографисты и театральные постановщики добрались относительно недавно. Но, если проследить эволюцию появления нетрадиционно интерпретированных образов на экране, то можно вспомнить леди Гвиневру в британском сериале "Мерлин" — которая, по замыслу создателей проекта, выступала в роли чернокожей горничной сестры короля Артура. Или "Анну Каренину" в лондонской театральной постановке режиссера Джо Клиффорда, где все женские ключевые персонажи были представлены чернокожими актрисами.

[ + – ] "Анна Каренина" в видении режиссера Джо Клиффорда

Сюда же можно отнести новую версию сказки "Щелкунчик", вышедшую на экраны в конце 2018 года. В авторской интерпретации классического произведения Эрнста Теодора Амадея Гоффмана зрители познакомились с немцем Дроссельмайером в исполнении Моргана Фримана. Хотя, справедливости ради стоит отметить, что в этой постановке вообще от оригинала сохранилось немного.

[ + – ] Морган Фриман в постановке "Щелкунчика" Фото: Disney

Несколькими годами ранее создатели серии фильмов "Тор" от киностудии Marvel посчитали логичным пригласить на роль скандинавского мифологического героя Хеймдалля британского актера афроамериканского происхождения – Идриса Эльбу.

[ + – ] Идрис Эльба - Хеймдалль Фото: Marvel

В тот же ряд смело становится постановка режиссера Гая Ричи истории о короле Артуре ("Меч короля Артура"), которая сильно "грешит" реверансами в адрес позитивной дискриминации. Этот занятный фэнтези-фильм вообще претендует на звание "космополит десятилетия". Здесь мы увидели кельтов, римлян, викингов, чернокожего рыцаря Круглого стола и даже китайского мастера боевых искусств.

[ + – ] Кадр из фильма "Меч короля Артура"

Правда, в этой ленте и сам король Артур не очень понравился зрителям. Иконический британский герой, по замыслу режиссера, начинал свой героический путь вышибалой в борделе, что, также уводит зрителя далеко от оригинальной истории.

[ + – ] Кадр из фильма "Меч короля Артура"

Впрочем, если мы копнем далекий 2012 год, то обнаружим там и вовсе удивительное явление, а именно — компаньона Шерлока Холмса — доктора Джона Ватсона в исполнении женщины-азиатки, актрисы Люси Лью. Просто сериал "Элементарно" так давно прижился на экранах, что его герои, перенесенные в современный Нью-Йорк и сменившие пол, уже никого не удивляют.

[ + – ] Люси Лью в роли доктора Ватсона - кадр из сериала "Элементарно"

Вероятно, создателей именно этого сериала можно считать основоположниками моды на ключевых экранных героев-перевертышей. Масштабный тренд, меняющий массовую культуру, подкрался к нам бесшумно, как это часто бывает, запустив необратимые процессы, к которым уже присоединяются ведущие мировые режиссеры.

В 2018 году Стивен Спилберг заявил, что готов в следующей части саги об Индиане Джонсе сделать главную героиню женщиной. "Думаю, что мы сменим имя — и вместо Джонса у нас будет Джоан. Не вижу в этом ничего плохого", – сказал режиссер. Правда, Спилберг не обозначил, какую роль в съемках будущей ленты он отводит для себя лично и планирует ли вообще оскароносный режиссер принимать участие в судьбе Индианы-женщины.

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Как бы там ни было, ясно одно: больше никто не видит проблемы в кардинальных изменениях культовых литературных и кинематографических образов, за исключением, пожалуй, самих потребителей кинопродукта. Но… как мы видим, их мнение учитывается в последнюю очередь.

Принимая во внимание, какими темпами набирает обороты позитивная дискриминация по всем критериям, в ближайшем будущем мы можем рассчитывать на появление Отелло-азиата с непредсказуемой гендерной принадлежностью, весом и сексуальной ориентацией. Ведь в защиту каждого несоответствия образу найдется миллион аргументов "за". А дело зрителя несложное – купить поп-корн и рассчитаться за билеты в кассах. То есть, просто компенсировать затраты продюсеров на бюджет проекта и дать им немного заработать сверху.