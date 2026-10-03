"Диггер" с Томом Крузом: сатирическая комедия, которая сильно удивляет гротеском

К слову, ради роли в "Диггере" Тома Круза очень круто загримировали под человека его же биологического возраста, что тоже работает как двойная ирония. Хотя, возможно, так и было задумано?

Трейлер фильма "Диггер"

Итак, перед нами — Диггер Роквелл, стареющий, пузатый и вообще малоприятный нефтяной магнат из Техаса, который меряет проблемы в экологии шириной стола из своего кабинета, да и вообще, плевать хотел на какой-то там климат сего эко-сложностями.

Том Круз, который, за свою карьеру отличился исполнением рискованных трюков, но точно не визуальными перевоплощениями, пошел на весьма рискованный и неожиданный для себя шаг, который будет неоднозначно оценен его поклонниками.

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Круз в фильме обожает своего кота Фото: Скриншот

Большой и безвкусный особняк Роквелла декорирован чучелами экзотических животных, а еще, он сильно переживает за здоровье своего тощего стареющего кота, который чем-то напоминает самого Роквелла.

Магнат, неожиданно, питает чувства к сводной сестре, которая занимается зеленой энергетикой (Сандра Хюллер).

Кадр из фильма "Диггер" Фото: Скриншот

В какой-то момент Роквеллу звонит его подчиненный и сообщает, что на Аляске, где его команда разрабатывает скважину, ледник раскололся на 2 части. Герой Круза норовит увильнуть от проблемы, как и его подчиненный. Сложностей никто не хочет, и каждый ищет повод переложить ответственность на другого.Роквелл уходит в рассуждения о создании рабочих мест, как будто, это может повлиять на ситуацию в моменте.

Но ледник не дает на себя плевать долго. Его часть отламывается от основного ледника и начинает дрейфовать в сторону Северной Европы, обещая затопить пару-тройку стран Старого света.

Странноватый президент США (Джон Гудман) собирает срочное совещание в доме Роквелла. В особняке собираются мужчины, без единой женщины (об этом даже решили пошутить), и парни разрабатывают сомнительный план. Принимается решение сменить траекторию льдины с помощью оружия Пентагона. Консультант по вопросам религии президента уверяет, что Бог на их стороне, и это — главное!

Режиссером и соавтором сценария этой гротескной сатиры выступил многократно оскароносный Алехандро Гонсалес Иньярриту ("Выживший" с Леонардо ДиКаприо). И выглядит фильм, скорее, как попытка завуалированной демонстрации политической позиции, которую лучше "завернуть" во что-то неприметное. Этот фильм настолько безумен в своей затее, что может вызывать либо моментальную симпатию, либо абсолютное отторжение: третьего не дано.

Конечно, картина не для массового зрителя. И, возможно, его следовало бы сделать немного короче. Но в фильме есть несколько эпизодов, которые вынуждают широко улыбаться. Да и пара неожиданных сюжетных поворотов в сюжете тоже задуманы.

Да и игра Круза в "Диггере" — просто блестящая. Таким мы его еще не видели. Здесь он не спасет мир, не переплывает ледяной океан в одиночку и не прыгает с самолета прямо в скалу без парашюта. Но сколько иронии и талантливого кривляния у его персонажа, они просто не могут оставить равнодушными!

Том Круз неузнаваем в новом фильме Фото: Скриншот

Словом, перед нами — воплощение на экране сумасшедшей идеи с большим бюджетом и высокопрофессиональной команды, которые решили дорого и остро шутить (или нет?) на глазах у всего мира. А образ Тома Круза навсегда изменит представления зрителя о нем, но когда у тебя в кармане четыре "Оскара" и восемь частей абсолютно невыполнимых миссий, ты можешь себе это позволить в качестве девятой.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой получилась экранизация бестселлера Колин Гувер "Верити".

А в октябре 2026 в украинский прокат выходит новая картина испанского мэтра от кинематографа и оскароносного режиссера Педро Альмодовара ("Кожа, в которой я живу", "Поговори с ней") под названием "Горькое Рождество".