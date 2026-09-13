"Практическая магия 2": обзор фильма с Николь Кидман и Сандрой Буллок

Николь Кидман и Сандра Буллок сыграли в картине сестер-ведьм Салли и Джиллиан Оуэнс. Причем, первая картина вышла на пике экранных карьер обеих знаменитостей. Вторая часть — апелляция к ностальгическим чувствам поколения. Режиссер ленты – Сюзанна Бир ("Птичий короб", "Ночной администратор").

Трейлер фильма "Практическая магия 2"

О чем фильм "Практическая магия 2" 2026 с Николь Кидман и Сандрой Буллок

Итак, в центре сюжета — снова сестры Оуэнс. Салли (Сандра Буллок) повторно овдовела. Как оказалось, ее большой любви было недостаточно, чтобы снять проклятие их рода ведьм на отношения с мужчинами.

Поглощенная горем, она заставляет сестру Джиллиан (Николь Кидман) и тетушек дать обещание, что они никогда не передадут новому поколению, то есть дочерям Салли, ведьминские способности.

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Главные героини оказались перед сложной задачей Фото: Кадр из фильма

Теперь обеим девочкам — Кайли (Джои Кинг) и Антонии (Мейзи Уильямс) — более 20 лет. Они едут домой, чтобы отпраздновать день рождения одной из тетушек — Джет (Дайан Уист).

В свою очередь Джет слышит звуки жука-убийцы и понимает, что ее время скоро придет. Теперь она полна решимости освободить свой род от проклятия.

Сюжет развивается с прерывистой динамикой и неожиданными событиями. С возлюбленным Кайли происходит несчастный случай, что дает понимание: незнание правил не освобождает от ответственности. Проклятие лежит и на младших представительницах рода, хотя они и не практиковали магию.

Если первый фильм собрал много критики, то его вторая часть выглядит более гармоничной по содержанию и смыслам. Она — об ответственности за проблемы рода, принятии силы и понимании поколенческих вызовов. А еще, конечно же, — о влюбленности в интересного парня.

Несмотря на включение в сюжет нового поколения, ядро ленты, как и в первой части, консолидировано на героинях Кидман и Буллок. Это превращает картину в ностальгический гимн для женщин, которые помнят себя юными во времена выхода первого фильма в 1990-е.

Фото: Кадр из фильма

"Практическая магия", изначально не собравшая большой кассы в прокате, в итоге понравилась зрителям не за филигранный сценарий или высочайший виртуозный юмор, а за атмосферу, в которой хочется побыть и которую хочется прожить.

А сейчас кинолюбителям предложили памятную встречу с актрисами, которые по-прежнему умеют демонстрировать яркое чувство юмора и юношескую живость на экране.

Фото: Кадр из фильма

"Практическая магия 2" — фильм не о глубоких смыслах и лишенный стройной логики повествования, местами затянутый и неуместно утрированный. Но он — про эмоции и воспоминания. О том, как важно уметь принимать себя и своих родных. О том, как бывает приятно взболтать "маргариту" осенним вечером, укутавшись в плед, когда за окном сгущаются сумерки, бушует непогода и на душе становится темно.

Это — картина про женщин и для женщин, как бы атавистично это ни звучало. А там, где столько густой женской энергии, для холодной логики и выверенных характеров места просто не остается. Не даром этот осенний "шабаш" собрал в прокате $40 миллионов за первый уикенд.

Напомним, французский режиссер Ромен Гаврас, который когда-то прославился романами с Ритой Орой и Дуа Липой, снял сатирическую черную комедию про мир богатых и знаменитых и об их нелепых попытках предотвратить Апокалипсис.

Также мы рассказывали, чем запомнилась лента "Созвездие Большого Пса", новая работа голливудского мэтра Ридли Скотта, создателя "Чужих", "Солдата Джейн" и "Гладиатора", который на 89-м году жизни все еще творит масштабные проекты.