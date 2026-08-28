"Созвездие Большого Пса": фильм Ридли Скотта о жизни человека, которому больше нечего терять

В этот раз нашему вниманию представлен постапокалиптический фильм-притча "Созвездие Большого Пса" с красивым Джейкобом Элорди в главной роли. Его партнершей по съемкам стала Маргарет Куолли ("Субстанция"). Картина создана по мотивам романа Питера Геллера "Собачьи звезды" 2012 года.

Трейлер фильма "Созвездие Большого Пса"

О чем фильм "Созвездие Большого Пса" 2026 с Джейкобом Элорди

В недалеком будущем, а именно в 2035 году, большую часть населения планеты уничтожил смертельный вирус. Протагонист картины, механик Хиг (Джейкоб Элорди), проводит жизнь, не занимаясь ничем особо важным, оказавшись на краю времен и существования.

Хиг охраняет заброшенный аэродром вместе со своим другом — вечно ворчащим Бенгли (Джош Бролин). Единственное развлечение для главного героя — полеты в соседний Денвер за провиантом: там все еще можно разжиться просроченной колой, лекарствами и консервацией. Параллельно Хиг помогает чудом выжившей общине ни то мормонов, ни то кого-то похожего.

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Сам герой Элорди — типичный одиночка, который оплакивает смерть беременной жены, и главным другом которого является совсем не Бенгли, а овчарка Джаспер.

Хиг и его друг Бенгли в исполнении Джоша Бролина Фото: Кадр из фильма

В какой-то момент Хиг понимает, что жить, как прежде, он больше не может. Вдовец срывается с насиженного, пусть и не самого комфортного места и летит в поисках таинственного радиосигнала с женским голосом, а в случае неудачи намерен свести счеты с жизнью, врезавшись на самолете в гору, где они с женой катались на лыжах еще до всего кошмара.

Итак, герой летит и терпит крушение. На земле его ожидает знакомство с фермером и его дочерью Симой (Куолли). Теперь мы точно знаем, что у Хига появилась надежда на новую жизнь в пространстве, где жизни, вроде бы, не осталось.

Не самая сильная сторона картины — это сценарий. В нем сложно считать мотив агрессии многочисленных персонажей, которые просто оказываются в кадре на несколько секунд, а затем бесследно исчезают. Причина противостояния с этими слишком быстро одичавшими людьми так и не была раскрыта. Впрочем, как и причина, по которой одни одичали а другие нет.

Зрителям предложили набор из скомканных перестрелок и странноватых поползновений племен с целью проникнуть на аэродром или атаковать отдельно стоящие дома в лесу.

Однако в картине имеет место какая-то бесшабашная свобода времен "после времени". Зритель считывает атмосферу жизни, где больше нечего терять, набор ежедневных функций сводится к попыткам прожить день и поесть, что найдешь.

Но главное в этой притче даже не это. Автор ленты вшил в сюжет подоплеку, которая считывается не сразу, а только после осмысления картины пост-фактум. Герой Элорди имеет странноватую жизнь, которой точно никогда не хотел, однако у него не было выбора.

Потерпев крушение, Хиг встретил Симу Фото: Кадр из фильма

Теперь его единственная цель — найти некий оазис, который, по всем ожиданиям героя, лучше того, что он имеет в моменте. Однако то, чем оборачивается предоставленная наконец возможность познакомиться с голосом на другом аэродроме, транслирует разочарование любого человека от ложных стремлений и "маяков не у тех берегов".

А вообще фильм о том, что в любых обстоятельствах у каждого есть выбор: сохранить человеческое лицо и достоинство или одичать в короткие сроки, впав в мстительную жертвенность.

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