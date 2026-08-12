"Кузьма: страшно веселий": история лидера группы "Скрябин", рассказанная им самим

Картина подробно рассказывает о непростом периоде становления артиста и его группы, первых, часто нелепых шагах в шоу-бизнесе, пробах и ошибках, большой любви, которая стала главной и единственной на всю жизнь, этапах его взлетов и болезненных падений.

Дорога к успеху одного из самых известных представителей шоу-бизнеса в истории современной Украины на "Олимп" большой всеобщей любви отнюдь не была усеяна розами, скорее наоборот, — наполнена многочисленными пробами и ошибками, предательством друзей, периодом, напоминающим "звездную болезнь", сложностями с собственным продвижением на украинских радиостанциях и даже конкретной отменой после этапа большого успеха.

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Трейлер фильма "Кузьма: страшно веселий"

Атмосфера картины режиссера Артема Григоряна транслирует чувственность и достоверность. Кузьма на многочисленных архивных видео сам рассказывает о себе в различные периоды жизни, становления и в разных настроениях. За кадром звучат комментарии окружения Кузьмы, его жены Светланы, менеджеров, близких знакомых, участников группы первого состава.

Поклонники смогут увидеть тернистый путь культового артиста, начиная с его юности в Новояровске (Львовская область), где будущая знаменитость создавал свои ВИА, писал первые песни, под влиянием польского радио, которое можно было беспрепятственно слушать из-за близости к польской границе. Затем — переезд в Киев, сложная адаптация и непростое становление в условиях безденежья, работа ведущим на телевидении.

Фото: Кадр из фильма

Его жизнь показана вплоть до зрелого возраста, когда уже очень известный и любимый поклонниками Кузьма в разы больше был обеспокоен экзистенциальными вопросами и помогал военным, начиная с 2014 года до момента своей гибели.

Артист в истории, рассказанной, по сути, от первого лица, предстает перед зрителями без идеализации и преувеличений. Он отнюдь не был идеальным и уж точно не был святым. Но в нем присутствовала человечность, искренность и какой-то беспечный сумасшедший драйв, свойственный, наверное, очень немногим людям на Земле.

Казалось, он был воплощением иллюстрации к лозунгу "Живи быстро, умри молодым". Андрей жил очень быстро, будто стремился прожить несколько жизней за свою одну.

Создателям картины удалось передать то самое ощущение живого общения Кузьмы с поклонниками с большого экрана. Получилась настоящая история Скрябина, подробно рассказанная им самим. Те 400 часов архивных видео и 25 тысяч фотографий помогли буквально "оживить" артиста и рассказать, каким он был на самом деле.

Напомним, в Украине стартовал показ фильма "Человек-паук: Абсолютно новый день".

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