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Анна Тринчер собрала звездных друзей на сицилийской вечеринке

На днях в столичном ресторане Sicilia состоялась грандиозная презентация новой работы украинской певицы Анны Тринчер — сингла и клипа "Маргарита".

Лидия Новоселецкая
Лидия Новоселецкая
Колумнист
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Сицилийская вечеринка Анны Тринчер
Дмитрий Коляденко и Анна Тринчер | Фото: Пресс-служба

Знаменитости собрались на вечеринке по случаю презентации. Поддержать Анну и выпить коктейль "Маргарита" пришел почти весь украинский шоу-бизнес.

Сицилийская вечеринка Анны Тринчер
Анна Тринчер
Фото: Пресс-служба

Ради вечеринки заведение в сердце Киева на один вечер превратилось в итальянский дворик. Ведущим мероприятия выступил Анатолий Анатолич, а музыкальный вайб обеспечивала инфлюенсер и диджей Анастасия Половинкина.

Сицилийская вечеринка Анны Тринчер
Анатолий Анатолич вел мероприятие
Сицилийская вечеринка Анны Тринчер
Анастасия Половинкина

Трогательным моментом вечера стало появление на сцене мамы Анны. Тринчер преподнесла ей сюрприз, исполнив песню.

Присоединился к празднованию также Дима Коляденко, сыгравший одну из ролей в клипе "Маргарита". Шоумен поднялся на сцену, чтобы поздравить Анну с выходом новой музыкальной работы.

Відео дня
Сицилийская вечеринка Анны Тринчер
Дмитрий Коляденко снялся в клипе "Маргарита"
Фото: Пресс-служба

Поздравить украинскую певицу с релизом пришли Павел Зибров, Ольга Сумская, Владимир Ярославский, Влад Дарвин, Дима Коляденко, Олег Машуковский, Егор Андрюшин, Анастасия Скальницкая, Яна Дога, Анастасия Ткаченко, Елена Филонова, Дима Прокопов, Виталий Островский, ENLEO, Женя Кот, Наталия Татаринцева, Алексей Комаровский, Ива Коршик, Алик Мкртчян, Юлия Гамалий, Лера Дидковская, Павел Текучев, Анастасия Тащук, Диана Глостер, Валерия Андреевна и многие другие.

Сицилийская вечеринка Анны Тринчер
Павел Зибров
Сицилийская вечеринка Анны Тринчер
Ольга Сумская
Сицилийская вечеринка Анны Тринчер
OSTROVSKYI
Сицилийская вечеринка Анны Тринчер
Егор Андрюшин
Сицилийская вечеринка Анны Тринчер
Ольга Женевская и Антон Васильев
Сицилийская вечеринка Анны Тринчер
Анна Тульева
Сицилийская вечеринка Анны Тринчер
Diana Gloster
Сицилийская вечеринка Анны Тринчер
Александра Самборская
Сицилийская вечеринка Анны Тринчер
Слава Демин
Сицилийская вечеринка Анны Тринчер
Юрий Савранский и Наталья Денисенко
Сицилийская вечеринка Анны Тринчер

Ранее мы писали, что в ресторане Linden с видом на Андреевскую церковь состоялась романтическая презентация совместной работы Елены Тополи и Vlad Darvin.

Также мы рассказывали, что в Украинском доме отгремела масштабная премьера 3-го сезона культового сериала HBO Original "Дом дракона".