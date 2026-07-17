Анна Тринчер собрала звездных друзей на сицилийской вечеринке

Знаменитости собрались на вечеринке по случаю презентации. Поддержать Анну и выпить коктейль "Маргарита" пришел почти весь украинский шоу-бизнес.

Анна Тринчер Фото: Пресс-служба

Ради вечеринки заведение в сердце Киева на один вечер превратилось в итальянский дворик. Ведущим мероприятия выступил Анатолий Анатолич, а музыкальный вайб обеспечивала инфлюенсер и диджей Анастасия Половинкина.

Анатолий Анатолич вел мероприятие

Анастасия Половинкина

Трогательным моментом вечера стало появление на сцене мамы Анны. Тринчер преподнесла ей сюрприз, исполнив песню.

Присоединился к празднованию также Дима Коляденко, сыгравший одну из ролей в клипе "Маргарита". Шоумен поднялся на сцену, чтобы поздравить Анну с выходом новой музыкальной работы.

Відео дня

Дмитрий Коляденко снялся в клипе "Маргарита" Фото: Пресс-служба

Поздравить украинскую певицу с релизом пришли Павел Зибров, Ольга Сумская, Владимир Ярославский, Влад Дарвин, Дима Коляденко, Олег Машуковский, Егор Андрюшин, Анастасия Скальницкая, Яна Дога, Анастасия Ткаченко, Елена Филонова, Дима Прокопов, Виталий Островский, ENLEO, Женя Кот, Наталия Татаринцева, Алексей Комаровский, Ива Коршик, Алик Мкртчян, Юлия Гамалий, Лера Дидковская, Павел Текучев, Анастасия Тащук, Диана Глостер, Валерия Андреевна и многие другие.

Павел Зибров

Ольга Сумская

OSTROVSKYI

Егор Андрюшин

Ольга Женевская и Антон Васильев

Анна Тульева

Diana Gloster

Александра Самборская

Слава Демин

Юрий Савранский и Наталья Денисенко

Ранее мы писали, что в ресторане Linden с видом на Андреевскую церковь состоялась романтическая презентация совместной работы Елены Тополи и Vlad Darvin.

Также мы рассказывали, что в Украинском доме отгремела масштабная премьера 3-го сезона культового сериала HBO Original "Дом дракона".