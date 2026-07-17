Анна Тринчер собрала звездных друзей на сицилийской вечеринке
На днях в столичном ресторане Sicilia состоялась грандиозная презентация новой работы украинской певицы Анны Тринчер — сингла и клипа "Маргарита".
Знаменитости собрались на вечеринке по случаю презентации. Поддержать Анну и выпить коктейль "Маргарита" пришел почти весь украинский шоу-бизнес.
Ради вечеринки заведение в сердце Киева на один вечер превратилось в итальянский дворик. Ведущим мероприятия выступил Анатолий Анатолич, а музыкальный вайб обеспечивала инфлюенсер и диджей Анастасия Половинкина.
Трогательным моментом вечера стало появление на сцене мамы Анны. Тринчер преподнесла ей сюрприз, исполнив песню.
Присоединился к празднованию также Дима Коляденко, сыгравший одну из ролей в клипе "Маргарита". Шоумен поднялся на сцену, чтобы поздравить Анну с выходом новой музыкальной работы.
Поздравить украинскую певицу с релизом пришли Павел Зибров, Ольга Сумская, Владимир Ярославский, Влад Дарвин, Дима Коляденко, Олег Машуковский, Егор Андрюшин, Анастасия Скальницкая, Яна Дога, Анастасия Ткаченко, Елена Филонова, Дима Прокопов, Виталий Островский, ENLEO, Женя Кот, Наталия Татаринцева, Алексей Комаровский, Ива Коршик, Алик Мкртчян, Юлия Гамалий, Лера Дидковская, Павел Текучев, Анастасия Тащук, Диана Глостер, Валерия Андреевна и многие другие.
Ранее мы писали, что в ресторане Linden с видом на Андреевскую церковь состоялась романтическая презентация совместной работы Елены Тополи и Vlad Darvin.
Также мы рассказывали, что в Украинском доме отгремела масштабная премьера 3-го сезона культового сериала HBO Original "Дом дракона".