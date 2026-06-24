UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Мнения

"Дом дракона" в Украинском доме: как прошла премьера 3 сезона знаменитого сериала в Киеве (фото)

На днях в Украинском доме состоялась масштабная премьера 3-го сезона культового сериала HBO Original "Дом дракона". Мировая премьера стартовала накануне.

Лидия Новоселецкая
Лидия Новоселецкая
Колумнист
0
Премьера "Дома дракона" в Киеве — фоторепортаж
Модерировала премьеру Валерия Толочина | Фото: Пресс-служба

Третий сезон оригинального драматического сериала состоит из восьми эпизодов, которые будут выходить еженедельно по понедельникам, вплоть до грандиозного финала сезона 10 августа.

Большое кинособытие объединило многочисленных медийных личностей, журналистов и представителей киноиндустрии под сводами монументального исторического здания в сердце украинской столицы. Главный атриум Украинского дома был оформлен флагами с символикой дома Таргариенов, а сам киносмотр проходил в атриуме с идейной отсылкой к тронному залу.

Премьера "Дома дракона" в Киеве — фоторепортаж
Премьера "Дома дракона" в Киеве — фоторепортаж

Модератором события выступила Валерия Толочина.

Премьера "Дома дракона" в Киеве — фоторепортаж
Валерия Толочина
Фото: Пресс-служба

Среди гостей были замечены футболист Александр Шовковский с супругой Мариной Кутеповой, учредители UFW Ирина Данилевская и Владимир Нечипорук, дизайнер Лилия Пустовит, ветеран войны и экс-участник шоу "Холостяк" — Александр "Терен" Будько, актер Алексей Суровцев, режиссер Митя Шмурак и многие другие.

Відео дня
Премьера "Дома дракона" в Киеве — фоторепортаж
Александр Шовковский и Марина Кутепова
Премьера "Дома дракона" в Киеве — фоторепортаж
Владимир Нечипорук и Ирина Данилевская
Премьера "Дома дракона" в Киеве — фоторепортаж
Лилия Пустовит и Валерия Толочина
Премьера "Дома дракона" в Киеве — фоторепортаж
Александр "Терен" Будько
Премьера "Дома дракона" в Киеве — фоторепортаж
Алексей Суровцев с гостьей премьеры
Премьера "Дома дракона" в Киеве — фоторепортаж
Митя Шмурак (справа)
Премьера "Дома дракона" в Киеве — фоторепортаж
Елена Оларь
Премьера "Дома дракона" в Киеве — фоторепортаж
Алина Бондарева
Премьера "Дома дракона" в Киеве — фоторепортаж
Галина Макоклюй

Ранее мы писали, как прошла кинопремьера "Хрещатик 48/2" в украиской столице, а также рассказывали что в Украине стартовал показ очередного спин-оффа культовой франшизы "Звездные войны".