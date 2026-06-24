"Дом дракона" в Украинском доме: как прошла премьера 3 сезона знаменитого сериала в Киеве (фото)
На днях в Украинском доме состоялась масштабная премьера 3-го сезона культового сериала HBO Original "Дом дракона". Мировая премьера стартовала накануне.
Третий сезон оригинального драматического сериала состоит из восьми эпизодов, которые будут выходить еженедельно по понедельникам, вплоть до грандиозного финала сезона 10 августа.
Большое кинособытие объединило многочисленных медийных личностей, журналистов и представителей киноиндустрии под сводами монументального исторического здания в сердце украинской столицы. Главный атриум Украинского дома был оформлен флагами с символикой дома Таргариенов, а сам киносмотр проходил в атриуме с идейной отсылкой к тронному залу.
Модератором события выступила Валерия Толочина.
Среди гостей были замечены футболист Александр Шовковский с супругой Мариной Кутеповой, учредители UFW Ирина Данилевская и Владимир Нечипорук, дизайнер Лилия Пустовит, ветеран войны и экс-участник шоу "Холостяк" — Александр "Терен" Будько, актер Алексей Суровцев, режиссер Митя Шмурак и многие другие.
Ранее мы писали, как прошла кинопремьера "Хрещатик 48/2" в украиской столице, а также рассказывали что в Украине стартовал показ очередного спин-оффа культовой франшизы "Звездные войны".