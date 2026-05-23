"Мандалорец и Грогу" 2026: каким получился новый спин-офф "Звездных войн"

Впрочем, критики уже отозвались о фильме "Мандалорец и Грогу" как о продукте с сильной зрелищной и экшен составляющими, но лишенном новых идей. В общем, упрекают в том самом кризисе свежих смыслов.

Скажем честно, на отсутствии новых идей можно спекулировать бесконечно, ведь вопрос актуален для всей индустрии в целом, а не для отдельно взятой франшизы или жанровой ниши. Творение режиссера Джона Фавро — не исключение. Но если оценивать фильм в целом — все совсем не так плохо!

Трейлер фильма "Мандалорец и Грогу" 2026

Мандалорец — охотник за головами в доспехах, такой себе наемник для разовых заказов. Его зовут Дин Джарин, но чаще его называют Мандо (неизменно Педро Паскаль). Оголить голову Мандо — все равно что совершить акт личной атаки на персонажа. Поэтому Педро все время в шлеме, а мы можем видеть только его динамичные телодвижения.

Герой Педро Паскаля спрятан под внушительной экипировкой

Если бы не второй очаровательный персонаж, зрителей могло постичь разочарование, но этого не произойдет. Ведь Малыш Йода, или Грогу, — настоящий эмоционально заряженный комочек сентиментов и милой мимики. Огромные мигающие глаза и большие уши, реагирующие на все, как флюгер, — настоящий подарок фанатам вселенной. Грогу неизменно предан Мандо, и это не может не умилять.

Грогу — персонаж, который не может не вызвать умиления

В какой-то момент Мандо принимает заказ от Уорд (Сигурни Уивер), полковника Новой Республики, на охоту за имперским злодеем. Мы не знаем личности последнего. В процессе Мандро сражается с очень неприятными близнецами Хаттами. Он берется в обмен на необходимую информацию спасти их племянника Ротту, которого привлекли к гладиаторским сражениям на далекой планете.

В фильме снялась и Сигурни Уивер

Откровенно говоря, сюжет фильма "Мандалорец и Грогу" довольно простой, в отличие от других спин-оффов вселенной и центральной истории франшизы Лукаса в целом.

Зрителям предложили последовательную цепочку качественно выполненных боевых эпизодов. При этом набор диалогов и реплик выглядит довольно ограниченным, если не сказать — для тех, кто учит язык с нуля: "Желаю удачи, она тебе пригодится" или "У нас не так много времени", "Я стараюсь избегать насилия". Последней фразой главный герой Мандо комментирует свою бурную деятельность на экране, что часто вызывает легкую иронию.

Подытоживая общее впечатление, стоит отметить, что перед нами — яркий динамичный фильм с дружественным и забавным тандемом в центре, делающий отсылки к идее дружбы Хана Соло и Чубакки из магистральной истории франшизы.

Спецэффекты в ленте на высоте, сцены сражений — не уступают. Новых идей и смыслов создатели ленты, и правда, предложили немного: сработали на уже существующем разнообразном материале. Но так ли важны новые идеи в, по сути, консервативном, несмотря на многообразие персонажей и планет, концепте? Да и так ли нужны завышенные ожидания от высокобюджетного летнего блокбастера, особенно если ты — давний фанат вселенной Джоджа Лукаса?

