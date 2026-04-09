Кого ты готов продать за лайки: рецензия на психологический триллер "Гуру"

О чем фильм французский триллер "Гуру" 2025/26

Харизматичный ментор по личностному развитию Матье Вассер становится самым известным коучем во Франции. Он — один из тех популярных в наше время "торговцев воздухом", которые воодушевляют, дают уверенность и рассказывают зрителям, что они "достойны большего", не уточняя при этом, чего именно.

"Топливо" успеха для Матье — растущие лайки и репосты в социальных сетях, а его основная аудитория — простые, неуверенные в себе люди с неустойчивой позицией в жизни.

Со сцены Матье гарантирует расширение границ и блестящие перспективы своим слушателям со склонностью к эмоциональной зависимости.

Трейлер фильма "Гуру" 2025/26

Гуру коучинга — абсолютно беспринципен, холоден, бессердечен и безжалостен. Единственным критерием целесообразности для Матье является успешный успех и всесторонняя популярность.

Відео дня

Внезапно французское правительство решает пересмотреть правила для правомерности работы коучей. Что остается Матье Вассеру, кроме как консолидировать общество вокруг себя до максимума? Он идет на популярное ток-шоу и рассказывает с экрана слезливую историю о том, как его старший брат Кристоф регулярно надругался над ним в детстве.

Фото: Кадр из фильма

Насколько правдива история Матье, никого не интересует, а грандиозный успех и рост популярности в социальных сетях достигнуты за несколько часов. Но Вассер прекрасно понимает, что влез в петлю большого обмана, и она рискует в короткие сроки затянуться на шее.

Дальше событийная воронка закручивается с неимоверной скоростью и динамикой. Главный герой ходит по тонкому льду и по острию лезвия одновременно.

Недолго думая, он идет на убийство члена семьи, считая "сопутствующий ущерб" оправданным шагом для сохранения положения и популярности. Параллельно ему предлагают грандиозные перспективы в США. Крутой шоу-делец из Лас-Вегаса гарантирует Матье свою многотысячную сцену для выступлений.

Последовательность действий Вассера вызывает все больше вопросов у его жены Адель. Она неустанно задает вопросы, на которые у гуру коучинга нет ответов, а чуть позже главный герой попадает на крючок собственного водителя.

Фото: Кадр из фильма

Динамика сценария фильма "Гуру" выстроена затягивающе, вовлекающе и провокационно. Зрители проводят хронометраж фильма в ожидании наказания для главного героя, а петля на шее Матье затягивается все сильнее. Вопрос лишь в том, кого еще главный герой будет готов продать за лайки в социальных сетях, и как долго это вообще сможет продолжаться?

