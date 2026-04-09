Кого ты готов продать за лайки: рецензия на психологический триллер "Гуру"
В Украине начался показ психологического триллера "Гуру" (Gourou) с актером Пьером Нине ("Граф Монте-Кристо"). Режиссер картины – Ян Гозлан ("Черный ящик", "Видения"). Триллер повествует о популярном во Франции коуче, который успешно собирал залы, не имея для зрителей ничего, кроме наглости.
О чем фильм французский триллер "Гуру" 2025/26
Харизматичный ментор по личностному развитию Матье Вассер становится самым известным коучем во Франции. Он — один из тех популярных в наше время "торговцев воздухом", которые воодушевляют, дают уверенность и рассказывают зрителям, что они "достойны большего", не уточняя при этом, чего именно.
"Топливо" успеха для Матье — растущие лайки и репосты в социальных сетях, а его основная аудитория — простые, неуверенные в себе люди с неустойчивой позицией в жизни.
Со сцены Матье гарантирует расширение границ и блестящие перспективы своим слушателям со склонностью к эмоциональной зависимости.
Гуру коучинга — абсолютно беспринципен, холоден, бессердечен и безжалостен. Единственным критерием целесообразности для Матье является успешный успех и всесторонняя популярность.
Внезапно французское правительство решает пересмотреть правила для правомерности работы коучей. Что остается Матье Вассеру, кроме как консолидировать общество вокруг себя до максимума? Он идет на популярное ток-шоу и рассказывает с экрана слезливую историю о том, как его старший брат Кристоф регулярно надругался над ним в детстве.
Насколько правдива история Матье, никого не интересует, а грандиозный успех и рост популярности в социальных сетях достигнуты за несколько часов. Но Вассер прекрасно понимает, что влез в петлю большого обмана, и она рискует в короткие сроки затянуться на шее.
Дальше событийная воронка закручивается с неимоверной скоростью и динамикой. Главный герой ходит по тонкому льду и по острию лезвия одновременно.
Недолго думая, он идет на убийство члена семьи, считая "сопутствующий ущерб" оправданным шагом для сохранения положения и популярности. Параллельно ему предлагают грандиозные перспективы в США. Крутой шоу-делец из Лас-Вегаса гарантирует Матье свою многотысячную сцену для выступлений.
Последовательность действий Вассера вызывает все больше вопросов у его жены Адель. Она неустанно задает вопросы, на которые у гуру коучинга нет ответов, а чуть позже главный герой попадает на крючок собственного водителя.
Динамика сценария фильма "Гуру" выстроена затягивающе, вовлекающе и провокационно. Зрители проводят хронометраж фильма в ожидании наказания для главного героя, а петля на шее Матье затягивается все сильнее. Вопрос лишь в том, кого еще главный герой будет готов продать за лайки в социальных сетях, и как долго это вообще сможет продолжаться?
